Басманный суд Москвы продлил арест фигурантам дела об убийстве байкера Кирилла Ковалева. Четверо обвиняемых останутся под стражей еще на три месяца. Об этом сообщают в пресс-службе московских судов.
«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей в отношении [фигурантов дела об убийстве Ковалева — прим. URA.RU] обвиняемых в совершении преступления», — передает объединенная пресс-служба судов в своем telegram-канале. Всего под стражей оставлено шесть человек.
Убийство байкера Кирилла Ковалева произошло в апреле на территории одного из московских дворов. Конфликт между молодыми людьми произошел после того, как Коваленко сделал замечание водителю Toyota, перегородившему проезд. После словесной перепалки водитель ударил байкера ножом.
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