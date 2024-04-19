Baza: мигрант отправился на ужин с друзьями после убийства москвича

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Третий день протестов против строительства храма Св. Екатерины в сквере у театра драмы. Екатеринбург, силуэт, стена дома, тень человека, тени деревьев
Мигрант с друзьями скрылся после ужина на черной Lada Фото:

После совершения убийства в Москве подозреваемый в преступлении Шахин Аббасов отправился на ужин с друзьями и братьями. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

«Знакомый Аббасова рассказал, что вечером 17 апреля уже после убийства Ковалева виделся с Шахином и его братьями в кафе, расположенном недалеко от места убийства», — говорится в сообщении. По словам знакомого, во время ужина в кафе Аббсасов и его братья обсуждали произошедшее у подъезда и высказывали предположения о возможных последствиях.

После этого компания направилась в другое заведение, где провела около 10-15 минут у входа, после чего Аббасов уехал на черной Lada. По информации канала, на этом авто подозреваемые позже скрылись.

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18 апреля в Москве произошло убийство, спровоцированное конфликтом из-за неправильной парковки. 21-летний гражданин Азербайджана, припарковавший автомобиль на тротуаре, вызвал недовольство 24-летнего местного жителя.

Возникшая ссора между мужчинами переросла в физическое насилие: подозреваемый атаковал местного жителя, нанеся ему удары и ранив ножом в живот. Инцидент был зафиксирован на видео. Пострадавший скончался от полученных травм в больнице, в то время как агрессор попытался уйти с места преступления. По информации столичного главка СК РФ, подозреваемого в совершении убийства и двух его соучастников задержали в Ростовской области.

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После совершения убийства в Москве подозреваемый в преступлении Шахин Аббасов отправился на ужин с друзьями и братьями. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Знакомый Аббасова рассказал, что вечером 17 апреля уже после убийства Ковалева виделся с Шахином и его братьями в кафе, расположенном недалеко от места убийства», — говорится в сообщении. По словам знакомого, во время ужина в кафе Аббсасов и его братья обсуждали произошедшее у подъезда и высказывали предположения о возможных последствиях. После этого компания направилась в другое заведение, где провела около 10-15 минут у входа, после чего Аббасов уехал на черной Lada. По информации канала, на этом авто подозреваемые позже скрылись. 18 апреля в Москве произошло убийство, спровоцированное конфликтом из-за неправильной парковки. 21-летний гражданин Азербайджана, припарковавший автомобиль на тротуаре, вызвал недовольство 24-летнего местного жителя. Возникшая ссора между мужчинами переросла в физическое насилие: подозреваемый атаковал местного жителя, нанеся ему удары и ранив ножом в живот. Инцидент был зафиксирован на видео. Пострадавший скончался от полученных травм в больнице, в то время как агрессор попытался уйти с места преступления. По информации столичного главка СК РФ, подозреваемого в совершении убийства и двух его соучастников задержали в Ростовской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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