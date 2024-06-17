Вице-премьер Голикова проверила развитие медицины и образования в Магнитогорске

Зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова в рамках рабочей поездки посетила Магнитогорск, второй по величине город Челябинской области. В ходе визита она провела совещания, посвященные развитию здравоохранения и кадровым вопросам, а также ознакомилась с работой Магнитогорского металлургического комбината (ММК) и инновационного пространства «Притяжение».
«Необходимо актуализировать региональные документы стратегического планирования, предусмотрев в них сведения о кадровой потребности», — цитирует Голикову сайт правительства России. Вице-премьер особо выделила важность информирования работодателей о государственных мерах поддержки рынка труда и возможности обучения по востребованным профессиям.
В ходе посещения ММК обсуждались вопросы кадрового обеспечения производства. Также Татьяна Голикова оценила строительство нового комплекса коксовой батареи №12, который позволит улучшить экологические показатели региона. В пространстве «Притяжение» были рассмотрены проекты строительства многопрофильного медцентра, который станет доступен для жителей Магнитогорска и окрестных районов.
Итогом рабочего дня стала встреча с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, на которой обсуждались стратегические направления развития здравоохранения, в том числе модернизация первичного звена и строительство новых медицинских учреждений. Эти проекты призваны повысить уровень и качество оказания медицинских услуг в регионе.
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