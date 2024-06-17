17 июня 2024

В Роспотребнадзоре ХМАО назвали водоем, в котором разрешено купаться

Роспотребнадзор ХМАО: городской пляж Когалыма разрешен для купания летом
© Служба новостей «URA.RU»
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Специалисты Роспотребнадзора выяснили, в каком из водоемов ХМАО можно купаться
Специалисты Роспотребнадзора выяснили, в каком из водоемов ХМАО можно купаться Фото:

Лабораторные исследования показали, что городской пляж Когалыма (ХМАО) подходит для купания в летний сезон. Такое заключение опубликовали на сайте Управления Роспотребнадзора Югры.

«В настоящее время санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта в конкретных целях на сезон 2024 года получил городской пляж города Когалым», — сообщили в публикации надзорного ведомства. Всего специалисты Роспотребнадзора исследовали пять водоемов в округе: протока Юганская — Обь, водоем протоки Акопас и Голубое озеро в Нефтеюганске, озеро «Сырковый сорт» в поселке Салым и городской пляж Когалыма.

На всех перечисленных водных объектах были проведены пробы по микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим показателям. Также специалисты проанализировали в лаборатории пробы песка. Ни по одному из показателей неудовлетворительных результатов не было выявлено.

Ранее URA.RU писало о том, что к открытию купального сезона в ХМАО подготовили 11 пляжей. Расположены они в Нижневартовске, Лангепасе, Советском, Белоярском, Радужном и в поселке Салым.

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Лабораторные исследования показали, что городской пляж Когалыма (ХМАО) подходит для купания в летний сезон. Такое заключение опубликовали на сайте Управления Роспотребнадзора Югры. «В настоящее время санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта в конкретных целях на сезон 2024 года получил городской пляж города Когалым», — сообщили в публикации надзорного ведомства. Всего специалисты Роспотребнадзора исследовали пять водоемов в округе: протока Юганская — Обь, водоем протоки Акопас и Голубое озеро в Нефтеюганске, озеро «Сырковый сорт» в поселке Салым и городской пляж Когалыма. На всех перечисленных водных объектах были проведены пробы по микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим показателям. Также специалисты проанализировали в лаборатории пробы песка. Ни по одному из показателей неудовлетворительных результатов не было выявлено. Ранее URA.RU писало о том, что к открытию купального сезона в ХМАО подготовили 11 пляжей. Расположены они в Нижневартовске, Лангепасе, Советском, Белоярском, Радужном и в поселке Салым.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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