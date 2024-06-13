13 июня 2024

Пляжи в ХМАО готовятся к открытию купального сезона. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО планируется открыть 11 пляжей
В ХМАО планируется открыть 11 пляжей Фото:

К открытию купального сезона в ХМАО готовятся 11 пляжей. Список объектов рекреаций, которые планируется ввести в эксплуатацию для безопасного отдыха, URA.RU предоставили в пресс-службе МЧС по ХМАО.

«В Нижневартовске планируется открыть 6 водоемов. Еще по одной рекреации — в городах Лангепас, Советский, Белоярский, Радужный и в поселке Салым», — следует из данных ведомства.

Список пляжей в ХМАО:

Нижневартовск — озера «Голубое», «Долгое», «Кедр», «Татра» и два озера «Кедровое». Они расположены на территории баз отдыха;

Лангепас — городской пляж на берегу протоки Каюковская;

Советский — озеро «Окуневое»;

Белоярский — озеро «Нешинетлор»;

Радужный — городской пляж на берегу реки Аган;

Салым — озеро «Сырковый Сор».

В Сургуте можно отдохнуть на трех прибрежных территориях, но купание в этих водоемах запрещено. Среди них — рекреация около реки Сайма, место отдыха около реки Черная (СНТ Рассвет), центр отдыха у воды «Эдем».

После открытия купального сезона Роспотребнадзор ХМАО проверит санитарно-эпидемиологическое состояние объектов рекреаций. В окружном надзорном ведомстве напомнили о правилах, которым должны соответствовать пляжи. На территории пляжей должны быть установлены кабины для переодевания, общественные туалеты, душевые и урны. Уборка и дезинфекция пляжей и помещений должна проводиться ежедневно.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники МЧС ХМАО будут патрулировать реки и ловить нарушителей на диких пляжах округа. Инспекторы призвали югорчан не купаться в необорудованных местах.

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К открытию купального сезона в ХМАО готовятся 11 пляжей. Список объектов рекреаций, которые планируется ввести в эксплуатацию для безопасного отдыха, URA.RU предоставили в пресс-службе МЧС по ХМАО. «В Нижневартовске планируется открыть 6 водоемов. Еще по одной рекреации — в городах Лангепас, Советский, Белоярский, Радужный и в поселке Салым», — следует из данных ведомства. Список пляжей в ХМАО: Нижневартовск — озера «Голубое», «Долгое», «Кедр», «Татра» и два озера «Кедровое». Они расположены на территории баз отдыха; Лангепас — городской пляж на берегу протоки Каюковская; Советский — озеро «Окуневое»; Белоярский — озеро «Нешинетлор»; Радужный — городской пляж на берегу реки Аган; Салым — озеро «Сырковый Сор». В Сургуте можно отдохнуть на трех прибрежных территориях, но купание в этих водоемах запрещено. Среди них — рекреация около реки Сайма, место отдыха около реки Черная (СНТ Рассвет), центр отдыха у воды «Эдем». После открытия купального сезона Роспотребнадзор ХМАО проверит санитарно-эпидемиологическое состояние объектов рекреаций. В окружном надзорном ведомстве напомнили о правилах, которым должны соответствовать пляжи. На территории пляжей должны быть установлены кабины для переодевания, общественные туалеты, душевые и урны. Уборка и дезинфекция пляжей и помещений должна проводиться ежедневно. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники МЧС ХМАО будут патрулировать реки и ловить нарушителей на диких пляжах округа. Инспекторы призвали югорчан не купаться в необорудованных местах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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