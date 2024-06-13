К открытию купального сезона в ХМАО готовятся 11 пляжей. Список объектов рекреаций, которые планируется ввести в эксплуатацию для безопасного отдыха, URA.RU предоставили в пресс-службе МЧС по ХМАО.
«В Нижневартовске планируется открыть 6 водоемов. Еще по одной рекреации — в городах Лангепас, Советский, Белоярский, Радужный и в поселке Салым», — следует из данных ведомства.
Список пляжей в ХМАО:
Нижневартовск — озера «Голубое», «Долгое», «Кедр», «Татра» и два озера «Кедровое». Они расположены на территории баз отдыха;
Лангепас — городской пляж на берегу протоки Каюковская;
Советский — озеро «Окуневое»;
Белоярский — озеро «Нешинетлор»;
Радужный — городской пляж на берегу реки Аган;
Салым — озеро «Сырковый Сор».
В Сургуте можно отдохнуть на трех прибрежных территориях, но купание в этих водоемах запрещено. Среди них — рекреация около реки Сайма, место отдыха около реки Черная (СНТ Рассвет), центр отдыха у воды «Эдем».
После открытия купального сезона Роспотребнадзор ХМАО проверит санитарно-эпидемиологическое состояние объектов рекреаций. В окружном надзорном ведомстве напомнили о правилах, которым должны соответствовать пляжи. На территории пляжей должны быть установлены кабины для переодевания, общественные туалеты, душевые и урны. Уборка и дезинфекция пляжей и помещений должна проводиться ежедневно.
Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники МЧС ХМАО будут патрулировать реки и ловить нарушителей на диких пляжах округа. Инспекторы призвали югорчан не купаться в необорудованных местах.
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