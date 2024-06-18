В результате массового ДТП на трассе М5 «Урал» в Рязанской области погибли восемь человек, 13 пострадали. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
«Пострадали 21 гражданин, из них 8 погибли на месте ДТП, 13 госпитализированы с различными травмами», — сообщает прокуратура в своем telegram-канале. Отмечается, что среди госпитализированных есть и трое несовершеннолетних.
По предварительным данным, ДТП произошло из-за столкновения четырех автомобилей. Все обстоятельства аварии устанавливаются. Прокурор Шиловского района Рязанской области Сергей Ченкин координирует работу спецслужб и правоохранительных органов.
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В результате массового ДТП на трассе М5 «Урал» в Рязанской области погибли восемь человек, 13 пострадали. Об этом сообщили в прокуратуре региона. «Пострадали 21 гражданин, из них 8 погибли на месте ДТП, 13 госпитализированы с различными травмами», — сообщает прокуратура в своем telegram-канале. Отмечается, что среди госпитализированных есть и трое несовершеннолетних. По предварительным данным, ДТП произошло из-за столкновения четырех автомобилей. Все обстоятельства аварии устанавливаются. Прокурор Шиловского района Рязанской области Сергей Ченкин координирует работу спецслужб и правоохранительных органов.