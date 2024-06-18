Восемь человек погибли и 13 пострадали в ДТП в Рязанской области. Фото, видео

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ДТП 14 км Черноисточинское шоссе 8 мая 2016
В массовом ДТП в Рязанской области погибли восемь человек, сообщила прокуратура Фото:

В результате массового ДТП на трассе М5 «Урал» в Рязанской области погибли восемь человек, 13 пострадали. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

«Пострадали 21 гражданин, из них 8 погибли на месте ДТП, 13 госпитализированы с различными травмами», — сообщает прокуратура в своем telegram-канале. Отмечается, что среди госпитализированных есть и трое несовершеннолетних.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за столкновения четырех автомобилей. Все обстоятельства аварии устанавливаются. Прокурор Шиловского района Рязанской области Сергей Ченкин координирует работу спецслужб и правоохранительных органов.

Авария на трассе в Рязанской области 18 июня: фото
Фотография с места ДТП
Фото:

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В результате массового ДТП на трассе М5 «Урал» в Рязанской области погибли восемь человек, 13 пострадали. Об этом сообщили в прокуратуре региона. «Пострадали 21 гражданин, из них 8 погибли на месте ДТП, 13 госпитализированы с различными травмами», — сообщает прокуратура в своем telegram-канале. Отмечается, что среди госпитализированных есть и трое несовершеннолетних. По предварительным данным, ДТП произошло из-за столкновения четырех автомобилей. Все обстоятельства аварии устанавливаются. Прокурор Шиловского района Рязанской области Сергей Ченкин координирует работу спецслужб и правоохранительных органов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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