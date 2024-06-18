Путин сообщил о расширении дальневосточной ипотеки

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Послание президента Федеральному Собранию. Москва, владимир путин
Владимир Путин сообщил, что дальневосточная ипотека будет расширяться Фото:

Программа дальневосточной ипотеки расширяется и на участников спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с жителями Дальнего Востока.

«Сохранили ипотеку под 2%, и будем держать ее в таком качестве, в таком виде… Мы ее расширяем, кстати говоря, в том числе и на участников СВО», — заявил Владимир Путин. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 24».

Дальневосточная ипотека будет действовать до конца 2030 года. Однако в Минфине выступают за завершение всех программ льготной ипотеки, кроме семейной.

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Программа дальневосточной ипотеки расширяется и на участников спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с жителями Дальнего Востока. «Сохранили ипотеку под 2%, и будем держать ее в таком качестве, в таком виде… Мы ее расширяем, кстати говоря, в том числе и на участников СВО», — заявил Владимир Путин. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 24». Дальневосточная ипотека будет действовать до конца 2030 года. Однако в Минфине выступают за завершение всех программ льготной ипотеки, кроме семейной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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