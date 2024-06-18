Путин сообщил о расширении дальневосточной ипотеки

Владимир Путин сообщил, что дальневосточная ипотека будет расширяться
Программа дальневосточной ипотеки расширяется и на участников спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с жителями Дальнего Востока.
«Сохранили ипотеку под 2%, и будем держать ее в таком качестве, в таком виде… Мы ее расширяем, кстати говоря, в том числе и на участников СВО», — заявил Владимир Путин. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 24».
Дальневосточная ипотека будет действовать до конца 2030 года. Однако в Минфине выступают за завершение всех программ льготной ипотеки, кроме семейной.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.