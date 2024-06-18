Общество Путин сообщил о расширении дальневосточной ипотеки 18 июня 2024 в 14:34 Размер текста - 17 + Владимир Путин сообщил, что дальневосточная ипотека будет расширяться Фото: Владимир Андреев © URA.RU Программа дальневосточной ипотеки расширяется и на участников спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с жителями Дальнего Востока. «Сохранили ипотеку под 2%, и будем держать ее в таком качестве, в таком виде… Мы ее расширяем, кстати говоря, в том числе и на участников СВО», — заявил Владимир Путин. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 24». Дальневосточная ипотека будет действовать до конца 2030 года. Однако в Минфине выступают за завершение всех программ льготной ипотеки, кроме семейной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Программа дальневосточной ипотеки расширяется и на участников спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с жителями Дальнего Востока. «Сохранили ипотеку под 2%, и будем держать ее в таком качестве, в таком виде… Мы ее расширяем, кстати говоря, в том числе и на участников СВО», — заявил Владимир Путин. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 24». Дальневосточная ипотека будет действовать до конца 2030 года. Однако в Минфине выступают за завершение всех программ льготной ипотеки, кроме семейной. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям