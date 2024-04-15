15 апреля 2024

В Минфине поддержали завершение самых популярных льготных программ по ипотеке

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В перспективе стоит задача снизить долю выдач ссуд по льготным ипотекам на первичном рынке до 25% Фото:

Министерство финансов РФ поддерживает завершение самых популярных программ льготных ипотек. Однако в их число не входит семейная ипотека, продленная до 2030 года, рассказал директор департамента финполитики Минфина Алексей Яковлев.

«Минфин поддерживает завершение всех программ льготной ипотеки, кроме семейной, в ранее обозначенные сроки», — передают «Известия» заявление Яковлева. По его словам, сейчас уже более 90% всех ипотечных кредитов на первичном рынке выдаются по льготным условиям. Основная причина этого в высоких ставках. Однако эта тенденция формировалась еще до их повышения. Она ведет к перекосу на рынке.

Яковлев подчеркнул, что в перспективе стоит задача снизить долю выдач ссуд по льготным ипотекам на первичном рынке до 25%. Представитель Минфина считает, что поддержку ряда профессий можно организовать другими способами.

В начале апреля 2024 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что объем средств, предусмотренный для выдачи льготной IT-ипотеки, увеличен на 200 миллиардов рублей, передает «Национальная служба новостей». Общий лимит средств в рамках программы составляет 700 миллиардов рублей.

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Министерство финансов РФ поддерживает завершение самых популярных программ льготных ипотек. Однако в их число не входит семейная ипотека, продленная до 2030 года, рассказал директор департамента финполитики Минфина Алексей Яковлев. «Минфин поддерживает завершение всех программ льготной ипотеки, кроме семейной, в ранее обозначенные сроки», — передают «Известия» заявление Яковлева. По его словам, сейчас уже более 90% всех ипотечных кредитов на первичном рынке выдаются по льготным условиям. Основная причина этого в высоких ставках. Однако эта тенденция формировалась еще до их повышения. Она ведет к перекосу на рынке. Яковлев подчеркнул, что в перспективе стоит задача снизить долю выдач ссуд по льготным ипотекам на первичном рынке до 25%. Представитель Минфина считает, что поддержку ряда профессий можно организовать другими способами. В начале апреля 2024 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что объем средств, предусмотренный для выдачи льготной IT-ипотеки, увеличен на 200 миллиардов рублей, передает «Национальная служба новостей». Общий лимит средств в рамках программы составляет 700 миллиардов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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