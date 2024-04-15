В Минфине поддержали завершение самых популярных льготных программ по ипотеке

16 апреля 2024 в 04:42 Размер текста - 17 +

В перспективе стоит задача снизить долю выдач ссуд по льготным ипотекам на первичном рынке до 25% Фото: Илья Московец © URA.RU Министерство финансов РФ поддерживает завершение самых популярных программ льготных ипотек. Однако в их число не входит семейная ипотека, продленная до 2030 года, рассказал директор департамента финполитики Минфина Алексей Яковлев. «Минфин поддерживает завершение всех программ льготной ипотеки, кроме семейной, в ранее обозначенные сроки», — передают «Известия» заявление Яковлева. По его словам, сейчас уже более 90% всех ипотечных кредитов на первичном рынке выдаются по льготным условиям. Основная причина этого в высоких ставках. Однако эта тенденция формировалась еще до их повышения. Она ведет к перекосу на рынке. Яковлев подчеркнул, что в перспективе стоит задача снизить долю выдач ссуд по льготным ипотекам на первичном рынке до 25%. Представитель Минфина считает, что поддержку ряда профессий можно организовать другими способами. В начале апреля 2024 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что объем средств, предусмотренный для выдачи льготной IT-ипотеки, увеличен на 200 миллиардов рублей, передает «Национальная служба новостей». Общий лимит средств в рамках программы составляет 700 миллиардов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство финансов РФ поддерживает завершение самых популярных программ льготных ипотек. Однако в их число не входит семейная ипотека, продленная до 2030 года, рассказал директор департамента финполитики Минфина Алексей Яковлев. «Минфин поддерживает завершение всех программ льготной ипотеки, кроме семейной, в ранее обозначенные сроки», — передают «Известия» заявление Яковлева. По его словам, сейчас уже более 90% всех ипотечных кредитов на первичном рынке выдаются по льготным условиям. Основная причина этого в высоких ставках. Однако эта тенденция формировалась еще до их повышения. Она ведет к перекосу на рынке. Яковлев подчеркнул, что в перспективе стоит задача снизить долю выдач ссуд по льготным ипотекам на первичном рынке до 25%. Представитель Минфина считает, что поддержку ряда профессий можно организовать другими способами. В начале апреля 2024 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что объем средств, предусмотренный для выдачи льготной IT-ипотеки, увеличен на 200 миллиардов рублей, передает «Национальная служба новостей». Общий лимит средств в рамках программы составляет 700 миллиардов рублей.