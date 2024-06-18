В Челябинской области реконструируют «Белый дом». Видео

В Кыштыме идет реконструкция памятника культуры федерального значения
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Памятник намерены отремонтировать до конца года
Памятник намерены отремонтировать до конца года Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время рабочей поездки в Кыштым 18 июня ознакомился с ходом реконструкции усадьбы Демидовых «Белый дом». Об этом соощил корреспондент URA.RU с места событий.

«Текслер поручил подрядчикам увеличить количество рабочих на объекте, чтобы соблюсти установленные сроки. Кроме этого, он поставил задачу выполнить благоустройство прилегающий территории со всеми инженерными коммуникациями», — сообщил корреспондент агентства.

Готовность объекта составляет 60%. Срок завершения ремонта запланирован на конец текущего года.

«Белый дом» построен во второй половине XVIII века. Архитектурный ансамбль усадьбы составляют главный дом, два флигеля с башнями, сад и парк, ограда с воротами.

В 1995 году усадьбе присвоен статус памятника федерального значения. В 2021 году началась разработка научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта. После восстановления он станет новым домом для Кыштымского историко-революционного музея. Здесь появится современное пространство с выставочными залами, соответствующее международным стандартам.

Объект отремонтирован на 60%
Объект отремонтирован на 60%
Фото:
Алексей Текслер поручил увеличить количество рабочих
Алексей Текслер поручил увеличить количество рабочих
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время рабочей поездки в Кыштым 18 июня ознакомился с ходом реконструкции усадьбы Демидовых «Белый дом». Об этом соощил корреспондент URA.RU с места событий. «Текслер поручил подрядчикам увеличить количество рабочих на объекте, чтобы соблюсти установленные сроки. Кроме этого, он поставил задачу выполнить благоустройство прилегающий территории со всеми инженерными коммуникациями», — сообщил корреспондент агентства. Готовность объекта составляет 60%. Срок завершения ремонта запланирован на конец текущего года. «Белый дом» построен во второй половине XVIII века. Архитектурный ансамбль усадьбы составляют главный дом, два флигеля с башнями, сад и парк, ограда с воротами. В 1995 году усадьбе присвоен статус памятника федерального значения. В 2021 году началась разработка научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта. После восстановления он станет новым домом для Кыштымского историко-революционного музея. Здесь появится современное пространство с выставочными залами, соответствующее международным стандартам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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