В Тюмени из-за выпускников перекроют набережную на четыре часа

Вальс пройдет 21 июня
В Тюмени 21 июня из-за ежегодного вальса выпускников перекроют на четыре часа три нижних яруса набережной. Об этом сообщили в городском департаменте образования.
«21 июня в 17:45 в областной столице состоится „Вальс на набережной“. <...> В этот день с 15:00 до 19:00 для пешеходов будут перекрыты три нижних яруса набережной от моста Влюбленных до улицы Красина», — добавили в депаратменте.
Ранее URA.RU писало, что в этом году вальс станцуют выпускники из Тюмени, Ишима, Омутинского и Ялуторовского районов. Подростки исполнят шесть хореографических номеров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!