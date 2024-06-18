В Тюмени из-за выпускников перекроют набережную на четыре часа

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Вальс пройдет 21 июня
Вальс пройдет 21 июня Фото:

В Тюмени 21 июня из-за ежегодного вальса выпускников перекроют на четыре часа три нижних яруса набережной. Об этом сообщили в городском департаменте образования.

«21 июня в 17:45 в областной столице состоится „Вальс на набережной“. <...> В этот день с 15:00 до 19:00 для пешеходов будут перекрыты три нижних яруса набережной от моста Влюбленных до улицы Красина», — добавили в депаратменте.

Ранее URA.RU писало, что в этом году вальс станцуют выпускники из Тюмени, Ишима, Омутинского и Ялуторовского районов. Подростки исполнят шесть хореографических номеров.

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В Тюмени 21 июня из-за ежегодного вальса выпускников перекроют на четыре часа три нижних яруса набережной. Об этом сообщили в городском департаменте образования. «21 июня в 17:45 в областной столице состоится „Вальс на набережной“. <...> В этот день с 15:00 до 19:00 для пешеходов будут перекрыты три нижних яруса набережной от моста Влюбленных до улицы Красина», — добавили в депаратменте. Ранее URA.RU писало, что в этом году вальс станцуют выпускники из Тюмени, Ишима, Омутинского и Ялуторовского районов. Подростки исполнят шесть хореографических номеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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