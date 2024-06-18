В Тюмени стала известна дата «Вальса выпускников»

В Тюмени выпускники станцуют вальс на набережной 21 июня
© Служба новостей «URA.RU»
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Вальс на набережной проходит в Тюмени ежегодно
Вальс на набережной проходит в Тюмени ежегодно Фото:

В Тюмени 21 июня выпускники станцуют ежегодный вальс на набережной. Об этом URA.RU рассказали в городском департаменте образования.

«21 июня в 17:45 в областной столице состоится „Вальс на набережной“. В этом году в танце на берегу Туры закружатся выпускники общеобразовательных учреждений не только Тюмени, но и Ишима, Омутинского, Тюменского и Ялуторовского районов», — рассказали в департаменте. 

В этом году подростки исполнят шесть номеров. Отмечается, что впервые школьники в качестве подарка станцуют перед выпускниками хип-хоп.

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В Тюмени 21 июня выпускники станцуют ежегодный вальс на набережной. Об этом URA.RU рассказали в городском департаменте образования. «21 июня в 17:45 в областной столице состоится „Вальс на набережной“. В этом году в танце на берегу Туры закружатся выпускники общеобразовательных учреждений не только Тюмени, но и Ишима, Омутинского, Тюменского и Ялуторовского районов», — рассказали в департаменте.  В этом году подростки исполнят шесть номеров. Отмечается, что впервые школьники в качестве подарка станцуют перед выпускниками хип-хоп.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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