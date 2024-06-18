В Тюмени стала известна дата «Вальса выпускников»

Вальс на набережной проходит в Тюмени ежегодно
В Тюмени 21 июня выпускники станцуют ежегодный вальс на набережной. Об этом URA.RU рассказали в городском департаменте образования.
«21 июня в 17:45 в областной столице состоится „Вальс на набережной“. В этом году в танце на берегу Туры закружатся выпускники общеобразовательных учреждений не только Тюмени, но и Ишима, Омутинского, Тюменского и Ялуторовского районов», — рассказали в департаменте.
В этом году подростки исполнят шесть номеров. Отмечается, что впервые школьники в качестве подарка станцуют перед выпускниками хип-хоп.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!