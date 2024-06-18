У жителей Нижневартовска (ХМАО) набирает популярность новый в городе формат знакомств — быстрые свидания. Местный житель Виктор Розенталь инициировал проект с целью помочь вартовчанам найти пару. Офлайн-свидания напоминают аналог приложения для знакомств Tinder, сообщил URA.RU сам Розенталь.
«На реализацию проекта натолкнуло большое количество одиноких людей в Нижневартовске, а также отсутствие в городе специальных мест для знакомств. Большинство людей стесняются знакомиться в общественных местах, например, в клубах или парках. К тому же, зачастую люди не хотят открыто признаваться в желании иметь близкого человека рядом. Моя миссия — предоставить возможность найти того самого человека, будь то для романтических, дружеских или деловых отношений. При таком формате знакомств можно провести аналогию с приложением Tinder, только быстрые свидания проходят в режиме реального времени», — поделился с агентством собеседник.
За пару месяцев Розенталь организовал несколько встреч для одиноких вартовчан. В быстрых свиданиях принимают участие 20 человек, среди которых — 10 женщин и столько же мужчин. В соответствии с возвратными категориями они разбиваются на пары и общаются друг с другом по пять минут. Если участникам удалось достичь взаимной симпатии, они могут продолжить общение и в дальнейшем.
Быстрые свидания более популярны в Нижневартовске у девушек, чем у мужчин. «Бывает недобор мужчин, поскольку девушки чаще хотят прийти на быстрые свидания. В женской аудитории в основном преобладает возрастная группа 30+», — добавил Розенталь.
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