В Каменске-Уральском мать обнаружила мертвую дочь, проснувшись после застолья

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) утром 18 июня 22-летняя мать, проснувшись после застолья, обнаружила мертвой дочку, которая родилась меньше месяца назад. У нее осталось еще три ребенка, рассказал очевидец.

«Сегодня [18 июня] утром умерла кроха девочка (30 мая 2024 года рождения — прим. URA.RU). Мать пришла домой поздно в состоянии алкогольного опьянения и легла к ребенку. На утро ребенок уже не проснулся», — передает telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский» слова очевидца.

В семье было всего четверо детей. Все вместе с молодой матерью жили в общаге. Похороны ребенка пройдут 21 июня.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. В ведомстве воздержались от комментариев.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) утром 18 июня 22-летняя мать, проснувшись после застолья, обнаружила мертвой дочку, которая родилась меньше месяца назад. У нее осталось еще три ребенка, рассказал очевидец. «Сегодня [18 июня] утром умерла кроха девочка (30 мая 2024 года рождения — прим. URA.RU). Мать пришла домой поздно в состоянии алкогольного опьянения и легла к ребенку. На утро ребенок уже не проснулся», — передает telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский» слова очевидца. В семье было всего четверо детей. Все вместе с молодой матерью жили в общаге. Похороны ребенка пройдут 21 июня. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. В ведомстве воздержались от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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