В Каменске-Уральском мать обнаружила мертвую дочь, проснувшись после застолья

В Каменске-Уральском (Свердловская область) утром 18 июня 22-летняя мать, проснувшись после застолья, обнаружила мертвой дочку, которая родилась меньше месяца назад. У нее осталось еще три ребенка, рассказал очевидец.
«Сегодня [18 июня] утром умерла кроха девочка (30 мая 2024 года рождения — прим. URA.RU). Мать пришла домой поздно в состоянии алкогольного опьянения и легла к ребенку. На утро ребенок уже не проснулся», — передает telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский» слова очевидца.
В семье было всего четверо детей. Все вместе с молодой матерью жили в общаге. Похороны ребенка пройдут 21 июня.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. В ведомстве воздержались от комментариев.
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