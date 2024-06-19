ВС РФ нанесли мощный удар по Львову, были взрывы

Ночью ВС РФ ударили по военным объектам и энергоструктуре Львова, в городе начались перебои с электричеством. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Город Львов сегодня ночью принял несколько ударов по военным объектам и энергетической инфраструктуре», — заявил Сергей Лебедев, уточнив, что всего было три мощных взрыва, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что один из ударов пришелся по дому, где находились украинские военные. Также в нем был небольшой склад с боеприпасами.
В результате ударов была повреждена Львовская ТЭЦ-2. Местные жители сообщили, что повреждены опоры ЛЭП. Сама ТЭЦ осталась целой. Однако во Львове все же начались перебои с электричеством.
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