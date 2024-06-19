Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем партнерстве

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, депутат, чиновник, документы, подписание договора, авторучка, рука, Принятие закона
Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали важный документ Фото:

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве подписали глава РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Договор подписан. Подписи под документом поставили Путин и Ким», — сообщил корреспондент URA.RU.

До этого Путин заявил, что документ станет фундаментальным в развитии корейско-российских отношений на долгие годы. До подписания Путин и Ким провели личные переговоры без участия делегаций. Они длились около двух часов.

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Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве подписали глава РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Договор подписан. Подписи под документом поставили Путин и Ким», — сообщил корреспондент URA.RU. До этого Путин заявил, что документ станет фундаментальным в развитии корейско-российских отношений на долгие годы. До подписания Путин и Ким провели личные переговоры без участия делегаций. Они длились около двух часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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