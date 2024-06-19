Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем партнерстве

19 июня 2024 в 12:52 Размер текста - 17 +

Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали важный документ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве подписали глава РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Договор подписан. Подписи под документом поставили Путин и Ким», — сообщил корреспондент URA.RU. До этого Путин заявил, что документ станет фундаментальным в развитии корейско-российских отношений на долгие годы. До подписания Путин и Ким провели личные переговоры без участия делегаций. Они длились около двух часов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве подписали глава РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Договор подписан. Подписи под документом поставили Путин и Ким», — сообщил корреспондент URA.RU. До этого Путин заявил, что документ станет фундаментальным в развитии корейско-российских отношений на долгие годы. До подписания Путин и Ким провели личные переговоры без участия делегаций. Они длились около двух часов.