Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем партнерстве

Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали важный документ
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве подписали глава РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Договор подписан. Подписи под документом поставили Путин и Ким», — сообщил корреспондент URA.RU.
До этого Путин заявил, что документ станет фундаментальным в развитии корейско-российских отношений на долгие годы. До подписания Путин и Ким провели личные переговоры без участия делегаций. Они длились около двух часов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.