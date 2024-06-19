Госдума увеличила дефицит бюджета на 2024 год

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Представление кандидатуры Михаила Мишустина на должность премьер-министра России в Государственной Думе РФ. Москва, госдума, государственная дума
Госдума одобрила увеличение дефицита бюджета на 2024 год Фото:

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о внесении поправок в федеральный бюджет на 2024 год. Согласно внесенным изменениям, дефицит бюджета на следующий год будет увеличен по сравнению с ранее утвержденными параметрами.

«Госдума приняла в I чтении поправки об увеличении дефицита бюджета», — заявили на пленарном заседании парламента. Отмечается, что поправки внесены в федеральный бюджет на 2024 год.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам 17 июня рекомендовал принять в первом чтении поправки в закон о федеральном бюджете на 2024—2026 годы. Поправки предусматривают увеличение дефицита бюджета РФ на 2024 год и связаны с реализацией послания президента России Владимира Путина и отдельных его поручений.

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Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о внесении поправок в федеральный бюджет на 2024 год. Согласно внесенным изменениям, дефицит бюджета на следующий год будет увеличен по сравнению с ранее утвержденными параметрами. «Госдума приняла в I чтении поправки об увеличении дефицита бюджета», — заявили на пленарном заседании парламента. Отмечается, что поправки внесены в федеральный бюджет на 2024 год. Комитет Госдумы по бюджету и налогам 17 июня рекомендовал принять в первом чтении поправки в закон о федеральном бюджете на 2024—2026 годы. Поправки предусматривают увеличение дефицита бюджета РФ на 2024 год и связаны с реализацией послания президента России Владимира Путина и отдельных его поручений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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