Госдума увеличила дефицит бюджета на 2024 год

19 июня 2024 в 17:11 Размер текста - 17 +

Госдума одобрила увеличение дефицита бюджета на 2024 год Фото: Владимир Андреев © URA.RU Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о внесении поправок в федеральный бюджет на 2024 год. Согласно внесенным изменениям, дефицит бюджета на следующий год будет увеличен по сравнению с ранее утвержденными параметрами. «Госдума приняла в I чтении поправки об увеличении дефицита бюджета», — заявили на пленарном заседании парламента. Отмечается, что поправки внесены в федеральный бюджет на 2024 год. Комитет Госдумы по бюджету и налогам 17 июня рекомендовал принять в первом чтении поправки в закон о федеральном бюджете на 2024—2026 годы. Поправки предусматривают увеличение дефицита бюджета РФ на 2024 год и связаны с реализацией послания президента России Владимира Путина и отдельных его поручений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о внесении поправок в федеральный бюджет на 2024 год. Согласно внесенным изменениям, дефицит бюджета на следующий год будет увеличен по сравнению с ранее утвержденными параметрами. «Госдума приняла в I чтении поправки об увеличении дефицита бюджета», — заявили на пленарном заседании парламента. Отмечается, что поправки внесены в федеральный бюджет на 2024 год. Комитет Госдумы по бюджету и налогам 17 июня рекомендовал принять в первом чтении поправки в закон о федеральном бюджете на 2024—2026 годы. Поправки предусматривают увеличение дефицита бюджета РФ на 2024 год и связаны с реализацией послания президента России Владимира Путина и отдельных его поручений.