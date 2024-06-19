19 июня 2024

Суд отказался амнистировать участника СВО после очередного убийства

© Служба новостей «URA.RU»
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Магдиева приговорили к семи годам колонии строго режима
Магдиева приговорили к семи годам колонии строго режима Фото:

Житель Орска Руслан Магдиев, ранее отбывавший срок за убийство, а в процессе амнистированный за прохождение службы в зоне СВО, совершил новое преступление по возвращении на родину. В районном суде отказали стороне защиты в смягчении наказания и приговорили убийцу к реальному сроку.

«Свой первый срок Руслан Магдиев получил в родном Петрозаводске в 2018 году. В ноябре 2022 года он заключил полугодовой контракт на участие в СВО. Магдиев отличился в боях за Артемовск — его наградили медалью „За отвагу“. Последнее обстоятельство стало основанием для помилования и обнуления судимости. В июне 2023 года он приехал в Орск, а в ноябре в ходе пьяного конфликта в кафе убил Виталия Федоровича. 16 апреля 2024 года Октябрьский районный суд города Орска приговорил Магдиева к семи годам колонии строгого режима. 18 июня Оренбургский областной суд причин что-либо менять в приговоре суда первой инстанции не нашел», — передает «Коммерсант» подробности дела.

Убийца свою вину признал и раскаялся в надежде, что учтут его прошлые боевые заслуги. Однако суд заключил, что служба в зоне СВО не является индульгенцией и стала причиной помилования только в первом случае, но на совершенные после преступления она не влияет. При этом адвокат защиты планирует ужесточить приговор, переквалифицировав его на убийство с особой жестокостью.

Депутат Госдумы Нина Останина ранее призвала защищать общество от вернувшихся из зоны СВО осужденных, передает Lenta.ru. Политик считает, что количество преступлений с их участием может вырасти, а правоохранителям нужно взять ситуацию под свой контроль.

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Житель Орска Руслан Магдиев, ранее отбывавший срок за убийство, а в процессе амнистированный за прохождение службы в зоне СВО, совершил новое преступление по возвращении на родину. В районном суде отказали стороне защиты в смягчении наказания и приговорили убийцу к реальному сроку. «Свой первый срок Руслан Магдиев получил в родном Петрозаводске в 2018 году. В ноябре 2022 года он заключил полугодовой контракт на участие в СВО. Магдиев отличился в боях за Артемовск — его наградили медалью „За отвагу“. Последнее обстоятельство стало основанием для помилования и обнуления судимости. В июне 2023 года он приехал в Орск, а в ноябре в ходе пьяного конфликта в кафе убил Виталия Федоровича. 16 апреля 2024 года Октябрьский районный суд города Орска приговорил Магдиева к семи годам колонии строгого режима. 18 июня Оренбургский областной суд причин что-либо менять в приговоре суда первой инстанции не нашел», — передает «Коммерсант» подробности дела. Убийца свою вину признал и раскаялся в надежде, что учтут его прошлые боевые заслуги. Однако суд заключил, что служба в зоне СВО не является индульгенцией и стала причиной помилования только в первом случае, но на совершенные после преступления она не влияет. При этом адвокат защиты планирует ужесточить приговор, переквалифицировав его на убийство с особой жестокостью. Депутат Госдумы Нина Останина ранее призвала защищать общество от вернувшихся из зоны СВО осужденных, передает Lenta.ru. Политик считает, что количество преступлений с их участием может вырасти, а правоохранителям нужно взять ситуацию под свой контроль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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