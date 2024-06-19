Суд отказался амнистировать участника СВО после очередного убийства

Житель Орска Руслан Магдиев, ранее отбывавший срок за убийство, а в процессе амнистированный за прохождение службы в зоне СВО, совершил новое преступление по возвращении на родину. В районном суде отказали стороне защиты в смягчении наказания и приговорили убийцу к реальному сроку.
«Свой первый срок Руслан Магдиев получил в родном Петрозаводске в 2018 году. В ноябре 2022 года он заключил полугодовой контракт на участие в СВО. Магдиев отличился в боях за Артемовск — его наградили медалью „За отвагу“. Последнее обстоятельство стало основанием для помилования и обнуления судимости. В июне 2023 года он приехал в Орск, а в ноябре в ходе пьяного конфликта в кафе убил Виталия Федоровича. 16 апреля 2024 года Октябрьский районный суд города Орска приговорил Магдиева к семи годам колонии строгого режима. 18 июня Оренбургский областной суд причин что-либо менять в приговоре суда первой инстанции не нашел», — передает «Коммерсант» подробности дела.
Убийца свою вину признал и раскаялся в надежде, что учтут его прошлые боевые заслуги. Однако суд заключил, что служба в зоне СВО не является индульгенцией и стала причиной помилования только в первом случае, но на совершенные после преступления она не влияет. При этом адвокат защиты планирует ужесточить приговор, переквалифицировав его на убийство с особой жестокостью.
Депутат Госдумы Нина Останина ранее призвала защищать общество от вернувшихся из зоны СВО осужденных, передает Lenta.ru. Политик считает, что количество преступлений с их участием может вырасти, а правоохранителям нужно взять ситуацию под свой контроль.
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