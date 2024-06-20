ВСУ ударили кассетными боеприпасами по «Таврия-Энерго», ранены сотрудники

20 июня 2024 в 13:10 Размер текста - 17 +

ВСУ атаковали «Таврия-Энерго» кассетным боеприпасом Фото: Lance Cpl. Wesley Timm / U.S. Department of Defense ВСУ ударили по селу Новое Токмакского муниципального округа Запорожской области. Атака проводилась кассетными боеприпасами. В результате происшествия повреждено оборудование предприятия «Таврия-Энерго», двое сотрудников получили ранения. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий. «Зафиксирована атака на село Новое Токмакского муниципального округа кассетными боеприпасами», — сообщил Балицкий в своем telegram-канале . Он отметил, что в момент атаки на подстанции проводились ремонтные работы. Два сотрудника предприятия получили множественные осколочные ранения. Они были доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается помощь. Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли попытку атаковать Краснодарский край. В городе Славянске-на-Кубани на частный дом упал украинский беспилотник. По предварительной информации, в результате атаки есть один погибший. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ ударили по селу Новое Токмакского муниципального округа Запорожской области. Атака проводилась кассетными боеприпасами. В результате происшествия повреждено оборудование предприятия «Таврия-Энерго», двое сотрудников получили ранения. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий. «Зафиксирована атака на село Новое Токмакского муниципального округа кассетными боеприпасами», — сообщил Балицкий в своем telegram-канале. Он отметил, что в момент атаки на подстанции проводились ремонтные работы. Два сотрудника предприятия получили множественные осколочные ранения. Они были доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается помощь. Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли попытку атаковать Краснодарский край. В городе Славянске-на-Кубани на частный дом упал украинский беспилотник. По предварительной информации, в результате атаки есть один погибший.