ВСУ ударили кассетными боеприпасами по «Таврия-Энерго», ранены сотрудники

ВСУ атаковали «Таврия-Энерго» кассетным боеприпасомФото: Lance Cpl. Wesley Timm / U.S. Department of Defense
ВСУ ударили по селу Новое Токмакского муниципального округа Запорожской области. Атака проводилась кассетными боеприпасами. В результате происшествия повреждено оборудование предприятия «Таврия-Энерго», двое сотрудников получили ранения. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.
«Зафиксирована атака на село Новое Токмакского муниципального округа кассетными боеприпасами», — сообщил Балицкий в своем telegram-канале. Он отметил, что в момент атаки на подстанции проводились ремонтные работы. Два сотрудника предприятия получили множественные осколочные ранения. Они были доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается помощь.
Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли попытку атаковать Краснодарский край. В городе Славянске-на-Кубани на частный дом упал украинский беспилотник. По предварительной информации, в результате атаки есть один погибший.
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ВСУ ударили по селу Новое Токмакского муниципального округа Запорожской области. Атака проводилась кассетными боеприпасами. В результате происшествия повреждено оборудование предприятия «Таврия-Энерго», двое сотрудников получили ранения. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий. «Зафиксирована атака на село Новое Токмакского муниципального округа кассетными боеприпасами», — сообщил Балицкий в своем telegram-канале. Он отметил, что в момент атаки на подстанции проводились ремонтные работы. Два сотрудника предприятия получили множественные осколочные ранения. Они были доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается помощь. Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли попытку атаковать Краснодарский край. В городе Славянске-на-Кубани на частный дом упал украинский беспилотник. По предварительной информации, в результате атаки есть один погибший.