Экс-телеведущую «России-1» объявили в розыск

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Представление Президентом России Владимиром Путиным Дмитрия Медведева на должность Премьер-министра в Государственной Думе. Москва, пресса, сми, государственная дума, журналисты, триколор, флаг россии, телеканалы, медиа, микрофоны
Журналистку телеканала «России 1» объявили в розыск по уголовной статье Фото:

Российская журналистка, экс-ведущая программы «Вести» на телеканале «Россия 1» Фарида Курбангалеева объявлена в розыск в РФ. Об этом свидетельствует база данных МВД.

«Фарида Курбангалеева. <…> Разыскивается по уголовной статье», — отмечается в базе данных МВД РФ. Сообщается, что телеведущая объявлена в розыск по делу об оправдании терроризма.

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Российская журналистка, экс-ведущая программы «Вести» на телеканале «Россия 1» Фарида Курбангалеева объявлена в розыск в РФ. Об этом свидетельствует база данных МВД. «Фарида Курбангалеева. <…> Разыскивается по уголовной статье», — отмечается в базе данных МВД РФ. Сообщается, что телеведущая объявлена в розыск по делу об оправдании терроризма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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