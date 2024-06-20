Экс-телеведущую «России-1» объявили в розыск

Журналистку телеканала «России 1» объявили в розыск по уголовной статье
Российская журналистка, экс-ведущая программы «Вести» на телеканале «Россия 1» Фарида Курбангалеева объявлена в розыск в РФ. Об этом свидетельствует база данных МВД.
«Фарида Курбангалеева. <…> Разыскивается по уголовной статье», — отмечается в базе данных МВД РФ. Сообщается, что телеведущая объявлена в розыск по делу об оправдании терроризма.
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