Происшествия Экс-телеведущую «России-1» объявили в розыск 20 июня 2024 в 15:05 Размер текста - 17 + Журналистку телеканала «России 1» объявили в розыск по уголовной статье Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российская журналистка, экс-ведущая программы «Вести» на телеканале «Россия 1» Фарида Курбангалеева объявлена в розыск в РФ. Об этом свидетельствует база данных МВД. «Фарида Курбангалеева. <…> Разыскивается по уголовной статье», — отмечается в базе данных МВД РФ. Сообщается, что телеведущая объявлена в розыск по делу об оправдании терроризма. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российская журналистка, экс-ведущая программы «Вести» на телеканале «Россия 1» Фарида Курбангалеева объявлена в розыск в РФ. Об этом свидетельствует база данных МВД. «Фарида Курбангалеева. <…> Разыскивается по уголовной статье», — отмечается в базе данных МВД РФ. Сообщается, что телеведущая объявлена в розыск по делу об оправдании терроризма. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям