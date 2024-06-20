В Москве начался мощный ураган. Видео

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Синоптики предупредили о грозах и усилении ветра до почти ураганных значений
Синоптики предупредили о грозах и усилении ветра до почти ураганных значений Фото:

В Москве разразился мощный ураган. Сообщается о сильных порывах ветра, которые вызывают значительные разрушения.

«Ураганный ветер в Москве настолько сильный, что гнет обшивку крыш и сносит мусорные баки», — сообщил telegrаm-канал RT. Синоптики заявили о грозах и усилении ветра до ураганных значений в различных регионах.

Циклон, атаковавший столицу накануне, продолжает свое движение, затрагивая центр, запад и юг. Из-за ухудшения погодных условий в Москве Департамент транспорта предупредил о возможных локальных задержках в движении городского наземного транспорта. Городские службы перешли на усиленный режим работы для минимизации возможных неудобств для жителей и гостей столицы.

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В Москве разразился мощный ураган. Сообщается о сильных порывах ветра, которые вызывают значительные разрушения. «Ураганный ветер в Москве настолько сильный, что гнет обшивку крыш и сносит мусорные баки», — сообщил telegrаm-канал RT. Синоптики заявили о грозах и усилении ветра до ураганных значений в различных регионах. Циклон, атаковавший столицу накануне, продолжает свое движение, затрагивая центр, запад и юг. Из-за ухудшения погодных условий в Москве Департамент транспорта предупредил о возможных локальных задержках в движении городского наземного транспорта. Городские службы перешли на усиленный режим работы для минимизации возможных неудобств для жителей и гостей столицы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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