В Москве разразился мощный ураган. Сообщается о сильных порывах ветра, которые вызывают значительные разрушения.
«Ураганный ветер в Москве настолько сильный, что гнет обшивку крыш и сносит мусорные баки», — сообщил telegrаm-канал RT. Синоптики заявили о грозах и усилении ветра до ураганных значений в различных регионах.
Циклон, атаковавший столицу накануне, продолжает свое движение, затрагивая центр, запад и юг. Из-за ухудшения погодных условий в Москве Департамент транспорта предупредил о возможных локальных задержках в движении городского наземного транспорта. Городские службы перешли на усиленный режим работы для минимизации возможных неудобств для жителей и гостей столицы.
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