Обвиняемого в коррупции Иванова уволили из Минобороны

20 июня 2024 в 19:43 Размер текста - 17 +

Тимур Иванов уволен из оборонного ведомства Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Заместитель министра обороны Тимур Иванов, подозреваемый в получении взятки, уволен из ведомства. Об этом сообщил его адвокат. «Иванов уволен из оборонного ведомства», — сказал адвокат Иванова, передает ТАСС. Он добавил, что это не связано с его делом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель министра обороны Тимур Иванов, подозреваемый в получении взятки, уволен из ведомства. Об этом сообщил его адвокат. «Иванов уволен из оборонного ведомства», — сказал адвокат Иванова, передает ТАСС. Он добавил, что это не связано с его делом.