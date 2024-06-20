Обвиняемого в коррупции Иванова уволили из Минобороны

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Тимур Иванов уволен из оборонного ведомства Фото:
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Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Заместитель министра обороны Тимур Иванов, подозреваемый в получении взятки, уволен из ведомства. Об этом сообщил его адвокат.

«Иванов уволен из оборонного ведомства», — сказал адвокат Иванова, передает ТАСС. Он добавил, что это не связано с его делом.

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Заместитель министра обороны Тимур Иванов, подозреваемый в получении взятки, уволен из ведомства. Об этом сообщил его адвокат. «Иванов уволен из оборонного ведомства», — сказал адвокат Иванова, передает ТАСС. Он добавил, что это не связано с его делом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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