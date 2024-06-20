Обвиняемого в коррупции Иванова уволили из Минобороны

Тимур Иванов уволен из оборонного ведомства
новость из сюжетаЗамглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке
Заместитель министра обороны Тимур Иванов, подозреваемый в получении взятки, уволен из ведомства. Об этом сообщил его адвокат.
«Иванов уволен из оборонного ведомства», — сказал адвокат Иванова, передает ТАСС. Он добавил, что это не связано с его делом.
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