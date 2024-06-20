В России впервые были опубликованы документы, касающиеся преступлений и последующего оправдания нацистского убийцы, осужденного к 18 пожизненным срокам Эриха Густава Шарфеттера. Позже он был помилован главой федеральной земли Нижняя Саксония и отцом нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Эрнстом Альбрехтом. Об этом сообщил эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Егор Яковлев.
«Отец Урсулы фон дер Ляйен помиловал нацистского убийцу», — заявил Яковлев. Документы о преступлениях и оправдании Эриха Густава Шарфеттера опубликованы на портале История.рф.
Из документов следует, что 1 февраля 1980 года земельный суд города Штаде в ФРГ приговорил Эриха Густава Шарфеттера к 18 пожизненным срокам за убийства, совершенные в концлагере на территории оккупированной части СССР. Однако через десять лет, в феврале 1990 года, министр-президент Нижней Саксонии и отец Урсулы фон дер Ляйен Эрнст Альбрехт помиловал его из-за преклонного возраста и ухудшения здоровья. Шарфеттер был освобожден 30 марта 1990 года и умер в 1998 году в возрасте 90 лет.
Он родился в 1908 году в Данциге. В 1931 году вступил в НСДАП, а через два года присоединился к СС. В 1939 году Шарфеттер был призван в ваффен-СС, где он получил как военное, так и санитарное образование. Он участвовал в польской кампании и затем служил в различных подразделениях СС, специализируясь на борьбе с болезнями и эпидемиями.
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