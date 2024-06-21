Арестован бывший сотрудник центра «Вектор», создавшего вакцину от COVID

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Артем Кобзев подозревается в мошенничестве
Артем Кобзев подозревается в мошенничестве Фото:

В Новосибирске арестован бывший сотрудник центра вирусологии «Вектор» Артем Кобзев по подозрению в мошенничестве. Ранее в центре создали вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

«Суд в Новосибирске арестовал бывшего сотрудника центра вирусологии „Вектор“ Артема Кобзева. Он и его жена подозреваются в мошенничестве», — сообщают «Известия». Они останутся под стражей до 17 августа. 

По версии следствия, супруги присвоили более шести миллионов рублей на фиктивных подрядах по транспортировке медицинских отходов. Также в период с 2022 по 2024 годы Кобзев получил взятку за организацию «неконкурентных» закупок для Центра по завышенным ценам. 

В период пандемии «Вектор» разработал вакцину «ЭпиВакКорона» на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19. В 2023 году был уволен директор центра Ринат Максютов. Ему пришлось оставить должность в связи с утратой доверия.

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В Новосибирске арестован бывший сотрудник центра вирусологии «Вектор» Артем Кобзев по подозрению в мошенничестве. Ранее в центре создали вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона». «Суд в Новосибирске арестовал бывшего сотрудника центра вирусологии „Вектор“ Артема Кобзева. Он и его жена подозреваются в мошенничестве», — сообщают «Известия». Они останутся под стражей до 17 августа.  По версии следствия, супруги присвоили более шести миллионов рублей на фиктивных подрядах по транспортировке медицинских отходов. Также в период с 2022 по 2024 годы Кобзев получил взятку за организацию «неконкурентных» закупок для Центра по завышенным ценам.  В период пандемии «Вектор» разработал вакцину «ЭпиВакКорона» на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19. В 2023 году был уволен директор центра Ринат Максютов. Ему пришлось оставить должность в связи с утратой доверия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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