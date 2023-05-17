Главу «Вектора» уволили с работы со скандалом

Стала известная причина увольнения директора научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова. Ему пришлось оставить должность в связи с утратой доверия.
«Одним из оснований для увольнения Рината Максютова стало «непринятие мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Связаться с Максютовым не удалось. Помощник гендиректора по связям с общественностью «Вектора» Никита Каньшин заявил, что кадровые решения комментирует Роспотребнадзор.
Ранее URA.RU сообщило, что генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов уволен со своего поста. «Вектор» разработал вакцину «ЭпиВакКорона» на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19.
Обновлено в 13:48
В Роспотребнадзоре подтвердили увольнение Максютова. Причиной, по данным ведомства, стало нарушение закона о противодействии коррупции и конфликт интересов.
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