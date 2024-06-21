Музыканту Виктору Цою могло бы исполниться 62 года: яркие кадры из жизни легенды

21 июня 2024 в 15:09 Размер текста - 17 +

Виктору Цою могло бы исполниться 62 года Фото: Галина Кмит/ РИА Новости Советский рок-музыкант, лидер группы «Кино» Виктор Цой мог бы отметить сегодня 62-й день рождения. Именно в этот день, в 1962 году, он появился на свет. По сей день музыкант сохраняет любовь своих поклонников, которые каждый год с любовью вспоминают именитого музыканта. URA.RU публикует фотографии Виктора Цоя и вспоминает интересные факты из его жизни. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Советский рок-музыкант, лидер группы «Кино» Виктор Цой мог бы отметить сегодня 62-й день рождения. Именно в этот день, в 1962 году, он появился на свет. По сей день музыкант сохраняет любовь своих поклонников, которые каждый год с любовью вспоминают именитого музыканта. URA.RU публикует фотографии Виктора Цоя и вспоминает интересные факты из его жизни.