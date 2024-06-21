Музыканту Виктору Цою могло бы исполниться 62 года: яркие кадры из жизни легенды

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Виктору Цою могло бы исполниться 62 года Фото:

Советский рок-музыкант, лидер группы «Кино» Виктор Цой мог бы отметить сегодня 62-й день рождения. Именно в этот день, в 1962 году, он появился на свет. По сей день музыкант сохраняет любовь своих поклонников, которые каждый год с любовью вспоминают именитого музыканта. URA.RU публикует фотографии Виктора Цоя и вспоминает интересные факты из его жизни.

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Советский рок-музыкант, лидер группы «Кино» Виктор Цой мог бы отметить сегодня 62-й день рождения. Именно в этот день, в 1962 году, он появился на свет. По сей день музыкант сохраняет любовь своих поклонников, которые каждый год с любовью вспоминают именитого музыканта. URA.RU публикует фотографии Виктора Цоя и вспоминает интересные факты из его жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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