Музыканту Виктору Цою могло бы исполниться 62 года: яркие кадры из жизни легенды

Виктору Цою могло бы исполниться 62 года
Советский рок-музыкант, лидер группы «Кино» Виктор Цой мог бы отметить сегодня 62-й день рождения. Именно в этот день, в 1962 году, он появился на свет. По сей день музыкант сохраняет любовь своих поклонников, которые каждый год с любовью вспоминают именитого музыканта. URA.RU публикует фотографии Виктора Цоя и вспоминает интересные факты из его жизни.
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