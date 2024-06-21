Владелец «Жизньмарта» поддержал внеплановые проверки от Роспотребнадзора

Внеплановые проверки от Роспотребнадзора приведут к калибровке процессов предприятий на рынке общепита, что сделает их чище и безопаснее. С таким мнением выступил основатель «Жизньмарта» Иван Зайченко, чья сеть столкнулась с массовым отравлением покупателей в Екатеринбурге.
«Внеплановые проверки Роспотребнадзора в конечном итоге приведут к тому, что каждое предприятие на рынке общепита проведет калибровку процессов и станет чище и безопаснее. Это жесткий, но хороший способ дисциплинировать рынок», — написал бизнесмен в своем telegram-канале.
По его словам, с точки зрения бизнеса остановка производства несет серьезные потери. «Но с точки зрения качества процессов — это важная встряска», — отметил Зайченко.
Об отравлении едой «Жизньмарта» стало известно 22 мая. Владелец сети пообещал пострадавшим выплатить по миллиону. Правда, потом заявил, что анонс был ошибкой: якобы многие решили заразиться специально, чтобы получить компенсацию. В конце концов компенсацию получат 12 человек. Проверки продолжаются, а Зайченко ищет новых поставщиков. Подробнее о случившемся — в сюжете URA.RU.
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