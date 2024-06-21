Владелец «Жизньмарта» поддержал внеплановые проверки от Роспотребнадзора

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Зайченко уверен, что такие проверки дисциплинируют рынок
Зайченко уверен, что такие проверки дисциплинируют рынок Фото:
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Внеплановые проверки от Роспотребнадзора приведут к калибровке процессов предприятий на рынке общепита, что сделает их чище и безопаснее. С таким мнением выступил основатель «Жизньмарта» Иван Зайченко, чья сеть столкнулась с массовым отравлением покупателей в Екатеринбурге.

«Внеплановые проверки Роспотребнадзора в конечном итоге приведут к тому, что каждое предприятие на рынке общепита проведет калибровку процессов и станет чище и безопаснее. Это жесткий, но хороший способ дисциплинировать рынок», — написал бизнесмен в своем telegram-канале.

По его словам, с точки зрения бизнеса остановка производства несет серьезные потери. «Но с точки зрения качества процессов — это важная встряска», — отметил Зайченко.

Об отравлении едой «Жизньмарта» стало известно 22 мая. Владелец сети пообещал пострадавшим выплатить по миллиону. Правда, потом заявил, что анонс был ошибкой: якобы многие решили заразиться специально, чтобы получить компенсацию. В конце концов компенсацию получат 12 человек. Проверки продолжаются, а Зайченко ищет новых поставщиков. Подробнее о случившемся — в сюжете URA.RU.

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Внеплановые проверки от Роспотребнадзора приведут к калибровке процессов предприятий на рынке общепита, что сделает их чище и безопаснее. С таким мнением выступил основатель «Жизньмарта» Иван Зайченко, чья сеть столкнулась с массовым отравлением покупателей в Екатеринбурге. «Внеплановые проверки Роспотребнадзора в конечном итоге приведут к тому, что каждое предприятие на рынке общепита проведет калибровку процессов и станет чище и безопаснее. Это жесткий, но хороший способ дисциплинировать рынок», — написал бизнесмен в своем telegram-канале. По его словам, с точки зрения бизнеса остановка производства несет серьезные потери. «Но с точки зрения качества процессов — это важная встряска», — отметил Зайченко. Об отравлении едой «Жизньмарта» стало известно 22 мая. Владелец сети пообещал пострадавшим выплатить по миллиону. Правда, потом заявил, что анонс был ошибкой: якобы многие решили заразиться специально, чтобы получить компенсацию. В конце концов компенсацию получат 12 человек. Проверки продолжаются, а Зайченко ищет новых поставщиков. Подробнее о случившемся — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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