21 июня 2024

The Guardian: Скрипали не хотят идти на слушание по делу об отравлении

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Скрипали не хотят идти в суд
Скрипали не хотят идти в суд Фото:

Сергей и Юлия Скрипали не желают появляться на слушаниях в Великобритании, связанных с инцидентом отравления в Солсбери, из-за опасений за свою безопасность. Об этом сообщает газета The Guardian.

«Сергей Скрипаль и его дочь Юлия не хотят участвовать в независимом расследовании... потому что они беспокоятся, что их безопасность не может быть обеспечена», — сообщает издание, ссылаясь на данные предварительного слушания.

События в Солсбери в марте 2018 года привели к международному скандалу после отравления Сергея и Юлии Скрипалей. Посольство России в Великобритании заявляло, что власти Великобритании сфабриковали инцидент в рамках подготовки своего населения к конфронтации с РФ.

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Сергей и Юлия Скрипали не желают появляться на слушаниях в Великобритании, связанных с инцидентом отравления в Солсбери, из-за опасений за свою безопасность. Об этом сообщает газета The Guardian. «Сергей Скрипаль и его дочь Юлия не хотят участвовать в независимом расследовании... потому что они беспокоятся, что их безопасность не может быть обеспечена», — сообщает издание, ссылаясь на данные предварительного слушания. События в Солсбери в марте 2018 года привели к международному скандалу после отравления Сергея и Юлии Скрипалей. Посольство России в Великобритании заявляло, что власти Великобритании сфабриковали инцидент в рамках подготовки своего населения к конфронтации с РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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