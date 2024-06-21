The Guardian: Скрипали не хотят идти на слушание по делу об отравлении

Сергей и Юлия Скрипали не желают появляться на слушаниях в Великобритании, связанных с инцидентом отравления в Солсбери, из-за опасений за свою безопасность. Об этом сообщает газета The Guardian.
«Сергей Скрипаль и его дочь Юлия не хотят участвовать в независимом расследовании... потому что они беспокоятся, что их безопасность не может быть обеспечена», — сообщает издание, ссылаясь на данные предварительного слушания.
События в Солсбери в марте 2018 года привели к международному скандалу после отравления Сергея и Юлии Скрипалей. Посольство России в Великобритании заявляло, что власти Великобритании сфабриковали инцидент в рамках подготовки своего населения к конфронтации с РФ.
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