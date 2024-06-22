Анна Семенович подтвердила свой роман с женатым мужчиной. Видео

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Анна Семенович заявила, что ее возлюбленного связывают с бывшей женой только юридические вопросы
Анна Семенович заявила, что ее возлюбленного связывают с бывшей женой только юридические вопросы Фото:

Певица Анна Семенович обнародовала видео, в котором подтвердила свои отношения с мужчиной по имени Денис, чья ситуация со статусом брака является неоднозначной. По словам Анны, ее возлюбленный уже давно не живет со своей женой, и между ними сохраняются лишь юридические отношения.

«Мы познакомились чуть больше года назад. На тот момент Денис уже не жил с женой. Его с бывшей женой связывали чисто юридические отношения. Они уже не жили в браке», — рассказал Семенович в своем telegram-канале. Она добавила, что сам бракоразводный процесс затянулся из-за того, что жена и ребенок Дениса проживают в Германии, где данная процедура длится дольше.

Семенович отметила, что она и Денис счастливы вместе, и просит не распространять слухи о том, что она встречается с женатым мужчиной, поскольку на самом деле он уже практически свободен. Певица подчеркнула, что не любит афишировать свою личную жизнь, но решилась на это заявление, чтобы положить конец волне хейта в свой адрес.

Поп-звезда Анна недавно отдохнула в Турции. На курорте она впервые показала своего бойфренда. Кадры были сделаны со спины, но личность мужчины быстро рассекретили. Женщина по имени Марина узнала в нем своего супруга Дениса.

Она узнала его по часам и фотографии, на которой за столом сидел его друг. Марина возмутилась, что в статьях описывают ее мужа как «классного жениха» Анны — брутального и статного, и что они якобы активно работают над детьми. Однако, по словам Марины, Денис на самом деле семейный человек, у него в Германии есть жена и сын.

Она также заявила, что бойфренд Анны вовсе не так богат, как, видимо, описывает его певица. По словам Марины, в Германии на Дениса оформлено много кредитов, и он перечисляет семье две тысячи евро в месяц. В России у Дениса есть бизнес по строительству и сдаче в аренду логистических центров, но больше недвижимости у него нет. Марина подозревает, что «богатый жених» Анны на самом деле живет у нее и ездит на ее машине. Она также утверждает, что Денис не собирается разводиться и жениться на Анне.

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Певица Анна Семенович обнародовала видео, в котором подтвердила свои отношения с мужчиной по имени Денис, чья ситуация со статусом брака является неоднозначной. По словам Анны, ее возлюбленный уже давно не живет со своей женой, и между ними сохраняются лишь юридические отношения. «Мы познакомились чуть больше года назад. На тот момент Денис уже не жил с женой. Его с бывшей женой связывали чисто юридические отношения. Они уже не жили в браке», — рассказал Семенович в своем telegram-канале. Она добавила, что сам бракоразводный процесс затянулся из-за того, что жена и ребенок Дениса проживают в Германии, где данная процедура длится дольше. Семенович отметила, что она и Денис счастливы вместе, и просит не распространять слухи о том, что она встречается с женатым мужчиной, поскольку на самом деле он уже практически свободен. Певица подчеркнула, что не любит афишировать свою личную жизнь, но решилась на это заявление, чтобы положить конец волне хейта в свой адрес. Поп-звезда Анна недавно отдохнула в Турции. На курорте она впервые показала своего бойфренда. Кадры были сделаны со спины, но личность мужчины быстро рассекретили. Женщина по имени Марина узнала в нем своего супруга Дениса. Она узнала его по часам и фотографии, на которой за столом сидел его друг. Марина возмутилась, что в статьях описывают ее мужа как «классного жениха» Анны — брутального и статного, и что они якобы активно работают над детьми. Однако, по словам Марины, Денис на самом деле семейный человек, у него в Германии есть жена и сын. Она также заявила, что бойфренд Анны вовсе не так богат, как, видимо, описывает его певица. По словам Марины, в Германии на Дениса оформлено много кредитов, и он перечисляет семье две тысячи евро в месяц. В России у Дениса есть бизнес по строительству и сдаче в аренду логистических центров, но больше недвижимости у него нет. Марина подозревает, что «богатый жених» Анны на самом деле живет у нее и ездит на ее машине. Она также утверждает, что Денис не собирается разводиться и жениться на Анне.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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