У мальчика остановилось сердце во время ЕГЭ в Дагестане

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Ребенка госпитализировали после остановки сердца на экзамене
Ребенка госпитализировали после остановки сердца на экзамене Фото:

Во время сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Дагестане у ребенка остановилось сердце. Врач-нефролог Магомед-Мухтара Исмаилов спас подростка, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

«Произошел чрезвычайный случай. В момент, когда у одного из сдающих ЕГЭ остановилось сердце, находившийся на пункте проведения экзамена в качестве эксперта Исмаилов быстро среагировал и оказал первую помощь», — написал Султан Хамзаев в своем telegram-канале. После оказания первой помощи подросток был госпитализирован.

Магомед-Мухтар награжден благодарностью от главы Дербента Рустамбека Пирмагомедова. Именно в этом городе ребенок сдавал экзамен.

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Во время сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Дагестане у ребенка остановилось сердце. Врач-нефролог Магомед-Мухтара Исмаилов спас подростка, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев. «Произошел чрезвычайный случай. В момент, когда у одного из сдающих ЕГЭ остановилось сердце, находившийся на пункте проведения экзамена в качестве эксперта Исмаилов быстро среагировал и оказал первую помощь», — написал Султан Хамзаев в своем telegram-канале. После оказания первой помощи подросток был госпитализирован. Магомед-Мухтар награжден благодарностью от главы Дербента Рустамбека Пирмагомедова. Именно в этом городе ребенок сдавал экзамен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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