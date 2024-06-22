У мальчика остановилось сердце во время ЕГЭ в Дагестане

Во время сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Дагестане у ребенка остановилось сердце. Врач-нефролог Магомед-Мухтара Исмаилов спас подростка, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.
«Произошел чрезвычайный случай. В момент, когда у одного из сдающих ЕГЭ остановилось сердце, находившийся на пункте проведения экзамена в качестве эксперта Исмаилов быстро среагировал и оказал первую помощь», — написал Султан Хамзаев в своем telegram-канале. После оказания первой помощи подросток был госпитализирован.
Магомед-Мухтар награжден благодарностью от главы Дербента Рустамбека Пирмагомедова. Именно в этом городе ребенок сдавал экзамен.
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