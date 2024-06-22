Основателя «школы хакеров» арестовали по делу о фейках про ВС РФ

В Москве арестовали программиста Васильева за пост с дискредитацией ВС РФ
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Марат Мусин (Марик) на заседании Пермского краевого суда по уголовному делу о пропаганде АУЕ. Пермь, приговор, арест, заключение, полиция, суд, правоохранительные органы, судебный процесс, вынесение приговора, мвд россии, заключенный под стражу, заключенный, заключение под стражу, правоохранители, правоохранительная деятельность, мусин марат
Программиста отправили под стражу по делу о распространении фейков про армию России Фото:

По обвинению в распространении фейков о российской армии арестован Илья Васильев, известный как основатель «Гражданской школы хакеров». Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Мужчина опубликовал пост с дискредитацией ВС РФ в соцсетях.

«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Васильева Ильи», — говорится в сообщении пресс-службы судов, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что Васильев разместил в соцсети Facebook (запрещен в РФ; принадлежит Meta, корпорация признана экстремистской и запрещена на территории РФ) пост, дискредитирующий ВС РФ.

По данным РБК, обвиняемый писал, в том числе, об ударах российских войск по территории Украины. При этом свою вину Васильев не признал.

Илья Васильев в 1990-е годы открыл в Москве «Гражданскую школу хэкеров». В интернете он известен под именем Арви Хэккер.

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По обвинению в распространении фейков о российской армии арестован Илья Васильев, известный как основатель «Гражданской школы хакеров». Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Мужчина опубликовал пост с дискредитацией ВС РФ в соцсетях. «Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Васильева Ильи», — говорится в сообщении пресс-службы судов, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что Васильев разместил в соцсети Facebook (запрещен в РФ; принадлежит Meta, корпорация признана экстремистской и запрещена на территории РФ) пост, дискредитирующий ВС РФ. По данным РБК, обвиняемый писал, в том числе, об ударах российских войск по территории Украины. При этом свою вину Васильев не признал. Илья Васильев в 1990-е годы открыл в Москве «Гражданскую школу хэкеров». В интернете он известен под именем Арви Хэккер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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