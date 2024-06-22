Основателя «школы хакеров» арестовали по делу о фейках про ВС РФ

В Москве арестовали программиста Васильева за пост с дискредитацией ВС РФ

22 июня 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

Программиста отправили под стражу по делу о распространении фейков про армию России Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU По обвинению в распространении фейков о российской армии арестован Илья Васильев, известный как основатель «Гражданской школы хакеров». Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Мужчина опубликовал пост с дискредитацией ВС РФ в соцсетях. «Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Васильева Ильи», — говорится в сообщении пресс-службы судов, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что Васильев разместил в соцсети Facebook (запрещен в РФ; принадлежит Meta, корпорация признана экстремистской и запрещена на территории РФ) пост, дискредитирующий ВС РФ. По данным РБК, обвиняемый писал, в том числе, об ударах российских войск по территории Украины. При этом свою вину Васильев не признал. Илья Васильев в 1990-е годы открыл в Москве «Гражданскую школу хэкеров». В интернете он известен под именем Арви Хэккер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По обвинению в распространении фейков о российской армии арестован Илья Васильев, известный как основатель «Гражданской школы хакеров». Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Мужчина опубликовал пост с дискредитацией ВС РФ в соцсетях. «Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Васильева Ильи», — говорится в сообщении пресс-службы судов, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что Васильев разместил в соцсети Facebook (запрещен в РФ; принадлежит Meta, корпорация признана экстремистской и запрещена на территории РФ) пост, дискредитирующий ВС РФ. По данным РБК, обвиняемый писал, в том числе, об ударах российских войск по территории Украины. При этом свою вину Васильев не признал. Илья Васильев в 1990-е годы открыл в Москве «Гражданскую школу хэкеров». В интернете он известен под именем Арви Хэккер.