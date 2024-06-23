23 июня 2024
22 июня 2024

В Тюмени человек выпал с 13-го этажа. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тело погибшего очевидцы обнаружили на козырьке подъезда (архивное фото)
Тело погибшего очевидцы обнаружили на козырьке подъезда (архивное фото) Фото:

В Тюмени с 13-го этажа многоквартирного дома по улице Новоселов выпал человек. По информации очевидцев, он сразу погиб на месте ЧП.

«С 13-го этажа на Новоселов, 111 в Тюмени выпал человек. Он погиб на месте происшествия», — сообщается в telegram-канале «ЧП Тюмень».

Тело было обнаружено на козырьке подъезда. На место произошедшего съехались экстренные службы. Причины произошедшего устанавливаются.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать ЧП. На момент публикации новости ответ не получен.

Тело обнаружено на козырьке подъезда
Тело обнаружено на козырьке подъезда
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени с 13-го этажа многоквартирного дома по улице Новоселов выпал человек. По информации очевидцев, он сразу погиб на месте ЧП. «С 13-го этажа на Новоселов, 111 в Тюмени выпал человек. Он погиб на месте происшествия», — сообщается в telegram-канале «ЧП Тюмень». Тело было обнаружено на козырьке подъезда. На место произошедшего съехались экстренные службы. Причины произошедшего устанавливаются. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать ЧП. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...