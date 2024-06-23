Тело погибшего очевидцы обнаружили на козырьке подъезда (архивное фото)
В Тюмени с 13-го этажа многоквартирного дома по улице Новоселов выпал человек. По информации очевидцев, он сразу погиб на месте ЧП.
«С 13-го этажа на Новоселов, 111 в Тюмени выпал человек. Он погиб на месте происшествия», — сообщается в telegram-канале «ЧП Тюмень».
Тело было обнаружено на козырьке подъезда. На место произошедшего съехались экстренные службы. Причины произошедшего устанавливаются.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать ЧП. На момент публикации новости ответ не получен.
Тело обнаружено на козырьке подъезда
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