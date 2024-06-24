Количество жертв теракта в Дагестане выросло. Видео

Shot: в Дагестане количество погибших выросло до 19 человек
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Количество погибших в Дагестане выросло до 19 человек
Количество погибших в Дагестане выросло до 19 человек Фото:
новость из сюжета
В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли теракты, есть погибшие

В Дагестане в результате терактов количество погибших, предварительно, составило 19 человек. Среди них в Дербенте погибло восемь человек, в Махачкале — 11 человек. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«До 19 человек, предварительно, выросло число жертв терактов в Дагестане», — пишет telegram-канал. Среди них в Махачкале погиб охранник православного храма и десять полицейских, а в Дербенте — православный священник, два охранника синагоги и пять сотрудников полиции. Личность еще одного погибшего сейчас устанавливается. 

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В Дагестане в результате терактов количество погибших, предварительно, составило 19 человек. Среди них в Дербенте погибло восемь человек, в Махачкале — 11 человек. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «До 19 человек, предварительно, выросло число жертв терактов в Дагестане», — пишет telegram-канал. Среди них в Махачкале погиб охранник православного храма и десять полицейских, а в Дербенте — православный священник, два охранника синагоги и пять сотрудников полиции. Личность еще одного погибшего сейчас устанавливается. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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