Количество погибших в Дагестане выросло до 19 человек
новость из сюжетаВ Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли теракты, есть погибшие
В Дагестане в результате терактов количество погибших, предварительно, составило 19 человек. Среди них в Дербенте погибло восемь человек, в Махачкале — 11 человек. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«До 19 человек, предварительно, выросло число жертв терактов в Дагестане», — пишет telegram-канал. Среди них в Махачкале погиб охранник православного храма и десять полицейских, а в Дербенте — православный священник, два охранника синагоги и пять сотрудников полиции. Личность еще одного погибшего сейчас устанавливается.
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