Суд отправил под арест гендиректора «Уральских заводов» Мусина

24 июня 2024 в 13:49 Размер текста - 17 +

Мусин отправлен под арест на один месяц 29 суток, заявили в суде Фото: Илья Московец © URA.RU Гендиректор АО «Уральские заводы» Василий Мусин отправлен под арест до 17 августа 2024 года по решению Замоскворецкого районного суда. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщают Суды общей юрисдикции Москвы. «Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал Мусину В.М. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 29 суток», — передает telegram-канал суда. Мужчина будет находиться под арестом до 17 августа 2024 года. Мусин, занимая должность генерального директора АО «Уральские заводы», подозревается в присвоении денежных средств. Согласно обвинениям, средства были выделены МВД России для выполнения государственного оборонного заказа. Утверждается, что Василий Мусин совершил хищение путем обмана, размер ущерба квалифицируется как особо крупный. Акционерное общество «Уральские заводы», основанное в Ижевске в апреле 1995 года, является частью первой финансово-промышленной группы России с аналогичным названием. Предприятие специализируется на разработке и производстве систем профессиональной аналоговой и цифровой радиосвязи, соответствующих стандарту DMR (Digital Mobile Radio). «Уральские заводы» обладают необходимыми компетенциями и производственным опытом для выполнения опытно-конструкторских работ. Это позволяет компании реализовывать проекты как по заказам, так и в рамках собственного технологического развития. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Гендиректор АО «Уральские заводы» Василий Мусин отправлен под арест до 17 августа 2024 года по решению Замоскворецкого районного суда. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщают Суды общей юрисдикции Москвы. «Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал Мусину В.М. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 29 суток», — передает telegram-канал суда. Мужчина будет находиться под арестом до 17 августа 2024 года. Мусин, занимая должность генерального директора АО «Уральские заводы», подозревается в присвоении денежных средств. Согласно обвинениям, средства были выделены МВД России для выполнения государственного оборонного заказа. Утверждается, что Василий Мусин совершил хищение путем обмана, размер ущерба квалифицируется как особо крупный. Акционерное общество «Уральские заводы», основанное в Ижевске в апреле 1995 года, является частью первой финансово-промышленной группы России с аналогичным названием. Предприятие специализируется на разработке и производстве систем профессиональной аналоговой и цифровой радиосвязи, соответствующих стандарту DMR (Digital Mobile Radio). «Уральские заводы» обладают необходимыми компетенциями и производственным опытом для выполнения опытно-конструкторских работ. Это позволяет компании реализовывать проекты как по заказам, так и в рамках собственного технологического развития.