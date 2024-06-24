В вузах ХМАО назвали специальности с наибольшим количеством бюджетных мест

Наибольшее количество бюджетных мест в главных вузах Югры предоставляются по программам бакалавриата «Физическая культура», «Нефтегазовое дело» и «Информатика и вычислительная техника». Информация об этом представлена на сайтах учебных заведений ХМАО.
СурГУ
Больше всего бюджетных мест в Сургутском государственном университете предусмотрено для бакалавров физической культуры. Претендовать на бесплатное обучение могут 36 абитуриентов на общих условиях, еще 12 — по целевому обучению и 12 человек из особых категорий граждан.
Также на общих условиях 24 бюджетных места на «Информатике», «Программной инженерии», «Электроэнергетике», «Экономике» и «Юриспруденции». Всего на таких условиях на «бюджет» бакалавриата примут 423 студента.
ЮГУ
Всего в 2024 году в Югорском госуниверситете запланировано 925 бюджетных мест. Больше всего их на «Нефтегазовом деле» — 72. На «Электроэнергетике и электротехнике» — 60 бесплатных мест. А на специальностях «Юриспруденция» и «Физическая культура» предусмотрено по 50 бюджетных мест. Также 44 студента-лингвиста смогут учиться бесплатно, как и 45 абитуриентов направления «Информационная безопасность».
НВГУ
В Нижневартовском государственном университете по направлению «Информатика и вычислительная техника» предусмотрено 48 мест федерального и 22 места регионального «бюджета». 25 будущих экологов смогут отучиться бесплатно на бакалавриате. Также в вузе 23 бюджетных места для студентов направления «Информационные системы и технологии в бизнесе».
Ранее URA.RU писало о том, что стоимость обучения в вузах ХМАО варьируется от 70 до 500 тысяч рублей за семестр, в зависимости от формы обучения и выбранного направления. При этом некоторые учебные заведения округа предоставляют скидки абитуриентам, успешно сдавшим ЕГЭ.
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