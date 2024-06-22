Стоимость высшего образования в вузах ХМАО

Стоимость обучения в вузах ХМАО варьируется от 70 до 500 тысяч рублей за семестр, в зависимости от формы обучения и выбранного направления. Некоторые учебные заведения региона предоставляют скидки абитуриентам, успешно сдавшим ЕГЭ. О самых «дешевых» и «дорогих» специальностях и будущем трудоустройстве студентов главных вузов Югры — в материале URA.RU.
Самые выгодные направления для обучения
Для тех, кто не набрал необходимое количество баллов для прохождения на бюджет, мы подобрали самые дешевые направления для обучения на платной основе.
Дешевле всего учиться заочно. Так, например, в СурГУ заочный бакалавриат по юриспруденция обойдется в 77 800 рублей. По этой же специальности на очно-заочной форме обучения придется заплатить 90 000 рублей. Также 77 800 рублей — стоимость семестра обучения на заочном специалитете по экономической безопасности. Цены очного обучения на бакалавриате стартуют от 207 400 рублей, а если студент набрал больше 165 баллов по ЕГЭ — от 187 400 рублей.
В Нижневартовском госуниверситете самые бюджетные направления заочной формы обучения: «Организация работы с молодежью», «Реклама и связи с общественностью», «Деловая журналистика», «Туризм», «Экология», «Информатика», «Электроэнергетика» и «Безопасность труда». Семестр учебы здесь стоит 71 300 рублей. Чтобы очно учиться на бакалавриате, студентам вуза придется отдать за год от 267 000 рублей.
Выгоднее всего в Югорском государственном университете в Ханты-Мансийске учиться на ускоренном курсе очно-заочной формы обучения нефтегазовому делу. За три с половиной года учебы студенты заплатят 429 500 рублей, где за первый семестр 115 000 рублей. На очных направлениях за самые выгодные курсы обучения от 165 000 рублей за семестр заплатят студенты, успешно сдавшие ЕГЭ.
Самые «дорогие» направления для поступления
За год ординатуры на любой из медицинских специальностей СурГУ студентам придется заплатить 250 тысяч рублей. Иностранные обучающиеся будут платить на 30 тысяч больше за годовой курс лечебного дела.
Среди специальностей очного бакалавриата самые дорогостоящие — «Физическая культура и спорт», а также «Режиссура театрализованных представлений и праздников». Год обучения на каждом из этих направлений в Сургутском госуниверситете стоит 225 600 рублей, со скидкой за успешную сдачу ЕГЭ — 205 600 рублей.
На специалитете дороже всего «Фундаментальная и прикладная химия», «Лечебное дело», «Педиатрия», «Клиническая психология» и «Психология служебной деятельности» — 246 400 рублей, со скидкой за высокий конкурсный балл — 226 400 рублей в год.
Дороже всего для студентов НВГУ выйдет обучение по направлениям «Дизайн» и «Декоративно-прикладное искусство». За год учебы придется заплатить 522 900 рублей. 345 200 рублей — стоимость семестра «Нефтегазового дела», «Землеустройства и кадастров», «Физической культуры» и «Адаптивной физической культуры».
В Югорском государственном университете самая высокая стоимость на обучение у студентов «Нефтегазового дела» и «Физической культуры», набравших по экзаменам меньше 160 баллов. За первый год обучения им придется заплатить 355 000, а за весь период обучения — 1 532 000 рублей. Успешная сдача ЕГЭ (выше 176 баллов) позволит в два раза снизить стоимость всех четырех лет обучения — на «Нефтегазовом деле» до 711 000 рублей, а на «Физической культуре» — до 812 100 рублей.
Как складывается карьера выпускников вузов
По данным, указанным на сайте СурГУ, университет сотрудничает с 116 организациями, куда ежегодно трудоустраивается 90% его выпускников. Среди партнеров вуза «Сургутнефтегаз», «Газпром» и «Россети».
В центре карьеры ЮГУ для студентов проводят дополнительное обучение для формирования гибких навыков работы в выбранной сфере, а также прохождения собеседований и составления резюме. Руководство ЮГУ привлекает студентов к сотрудничеству с компаниями-партнерами.
В НВГУ также есть собственный центр карьеры, который с недавнего времени работает с применением искусственного интеллекта. Сотрудники центра карьеры формируют базы данных выпускников, создают резюме и проводят профориентационные тестирования. Также студенты проходят ознакомительную практику по выбранным специальностям на базах предприятий-партнеров вуза.
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