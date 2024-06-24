Прокуратура требует возбудить уголовное дело против Моргенштерна*

Прокуратура Москвы инициировала уголовное дело в отношении музыканта Алишера Моргенштерна (признан иноагентом в России). Его обвиняют в неоднократном уклонении от исполнения российского законодательства. Связано это с тем, что он публиковал информацию без маркировки о том, что является иноагентом. Об этом прокуратура сообщает в своем telegram-канале.
«Прокуратура города Москвы инициировала уголовное преследование в отношении Алишера Моргенштерна. <...> Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Алишера Моргенштерна по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)», — отмечается в telegram-канале ведомства. Ранее музыкант неоднократно обвинялся в нарушении деятельности иноагента.
В настоящий момент Моргенштерн находится не в России. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявляла, что нет никаких препятствий для возвращения артиста в страну, передает «Национальная служба новостей». Однако сам музыкант говорил, что не намерен возвращаться.
*Рэпер Алишер Моргенштерн признан Минюстом РФ иноагентом
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