Прокуратура требует возбудить уголовное дело против Моргенштерна*

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На Алишера Могенштерна* заведено уголовное дело прокуратурой Москвы
На Алишера Могенштерна* заведено уголовное дело прокуратурой Москвы Фото:

Прокуратура Москвы инициировала уголовное дело в отношении музыканта Алишера Моргенштерна (признан иноагентом в России). Его обвиняют в неоднократном уклонении от исполнения российского законодательства. Связано это с тем, что он публиковал информацию без маркировки о том, что является иноагентом. Об этом прокуратура сообщает в своем telegram-канале. 

«Прокуратура города Москвы инициировала уголовное преследование в отношении Алишера Моргенштерна. <...> Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Алишера Моргенштерна по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)», — отмечается в telegram-канале ведомства. Ранее музыкант неоднократно обвинялся в нарушении деятельности иноагента. 

В настоящий момент Моргенштерн находится не в России. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявляла, что нет никаких препятствий для возвращения артиста в страну, передает «Национальная служба новостей». Однако сам музыкант говорил, что не намерен возвращаться.

*Рэпер Алишер Моргенштерн признан Минюстом РФ иноагентом

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Москвы инициировала уголовное дело в отношении музыканта Алишера Моргенштерна (признан иноагентом в России). Его обвиняют в неоднократном уклонении от исполнения российского законодательства. Связано это с тем, что он публиковал информацию без маркировки о том, что является иноагентом. Об этом прокуратура сообщает в своем telegram-канале.  «Прокуратура города Москвы инициировала уголовное преследование в отношении Алишера Моргенштерна. <...> Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Алишера Моргенштерна по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)», — отмечается в telegram-канале ведомства. Ранее музыкант неоднократно обвинялся в нарушении деятельности иноагента.  В настоящий момент Моргенштерн находится не в России. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявляла, что нет никаких препятствий для возвращения артиста в страну, передает «Национальная служба новостей». Однако сам музыкант говорил, что не намерен возвращаться. *Рэпер Алишер Моргенштерн признан Минюстом РФ иноагентом
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...