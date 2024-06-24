Экс-главу структуры челябинского правительства Замору оставили в СИЗО

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Дмитрию Замору оставили в СИЗО до 9 августа
Дмитрию Замору оставили в СИЗО до 9 августа Фото:

Бывший директор ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области» Дмитрий Замора, задержанный ФСБ и обвиняемый в злоупотреблении полномочиями и получении крупных взяток, в очередной раз не смог оспорить срок в СИЗО. Как сообщили URA.RU 24 июня в пресс-службе Челябинского облсуда, Замору оставили под стражей до 9 августа.

«Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката Дмитрия Заморы. Постановление Центрального райсуда Челябинска, которым Заморе продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 9 августа 2024 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Это уже не первая попытка Заморы выйти на свободу. Но она, как и все предыдущие, осталась безуспешной.

Замора был задержан сотрудниками УФСБ по региону в ноябре прошлого года. Тогда его обвинили в злоупотреблении должностных и отправили под домашний арест. Но очень скоро вскрылись факты коррупции в стенах ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области», к которым причастен Замора. Мера пресечения ему была изменена на содержание в СИЗО.

Следствие полагает, что Замора получал деньги от предпринимателей. За это он заключал с ними договоры аренды по завышенным ценам. В результате ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области» многократно переплачивал за помещения и терпел убытки.

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Бывший директор ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области» Дмитрий Замора, задержанный ФСБ и обвиняемый в злоупотреблении полномочиями и получении крупных взяток, в очередной раз не смог оспорить срок в СИЗО. Как сообщили URA.RU 24 июня в пресс-службе Челябинского облсуда, Замору оставили под стражей до 9 августа. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката Дмитрия Заморы. Постановление Центрального райсуда Челябинска, которым Заморе продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 9 августа 2024 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Это уже не первая попытка Заморы выйти на свободу. Но она, как и все предыдущие, осталась безуспешной. Замора был задержан сотрудниками УФСБ по региону в ноябре прошлого года. Тогда его обвинили в злоупотреблении должностных и отправили под домашний арест. Но очень скоро вскрылись факты коррупции в стенах ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области», к которым причастен Замора. Мера пресечения ему была изменена на содержание в СИЗО. Следствие полагает, что Замора получал деньги от предпринимателей. За это он заключал с ними договоры аренды по завышенным ценам. В результате ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области» многократно переплачивал за помещения и терпел убытки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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