Экс-главу структуры челябинского правительства Замору оставили в СИЗО

Бывший директор ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области» Дмитрий Замора, задержанный ФСБ и обвиняемый в злоупотреблении полномочиями и получении крупных взяток, в очередной раз не смог оспорить срок в СИЗО. Как сообщили URA.RU 24 июня в пресс-службе Челябинского облсуда, Замору оставили под стражей до 9 августа.
«Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката Дмитрия Заморы. Постановление Центрального райсуда Челябинска, которым Заморе продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 9 августа 2024 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Это уже не первая попытка Заморы выйти на свободу. Но она, как и все предыдущие, осталась безуспешной.
Замора был задержан сотрудниками УФСБ по региону в ноябре прошлого года. Тогда его обвинили в злоупотреблении должностных и отправили под домашний арест. Но очень скоро вскрылись факты коррупции в стенах ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области», к которым причастен Замора. Мера пресечения ему была изменена на содержание в СИЗО.
Следствие полагает, что Замора получал деньги от предпринимателей. За это он заключал с ними договоры аренды по завышенным ценам. В результате ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области» многократно переплачивал за помещения и терпел убытки.
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