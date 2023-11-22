В деле задержанного ФСБ экс-директора структуры челябинского правительства появились эпизоды взяток

Экс-главу структуры челябинского правительства Замору подозревают в коррупции

23 ноября 2023 в 10:51 Размер текста - 17 +

Помимо должностного преступления Дмитрию Заморе вменяют коррупционное Фото: Павел Сидоров © URA.RU В деле задержанного ФСБ экс-директора ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области», подведомственного Главному управлению юстиции правительства региона, Дмитрия Заморы, до недавнего времени обвиняемого лишь в злоупотреблении должностными полномочиями, вскрылись эпизоды многомиллионных взяток. Как рассказал URA.RU 23 ноября источник в силовых структурах, вскоре ему будет предъявлено обвинение. «Предварительно, Замора получал взятки от предпринимателей, которые сдавали помещения в аренду. В этих помещениях должны были размещаться участки мировых судей. За отдельную плату Замора заключал с коммерсантами договоры аренды по завышенной стоимости, то есть учреждение было вынуждено переплачивать огромные суммы за съем помещений. Общая сумма взяток составила более 20 млн рублей», — рассказал источник. По данным агентства, у следствия есть основания считать, что Замора причастен, как минимум, к двум эпизодам получения взяток от коммерсантов. Это подтверждается показаниями самих бизнесменов. Однако, следствие находится на начальном этапе. Возможно, будут и другие эпизоды. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались. Замора был задержан 9 ноября сотрудниками УФСБ по региону по обвинениям в злоупотреблении должностными полномочиями. Своей вины он не признал. 23 ноября областной суд отправил его в СИЗО почти на два месяца. Заседание проходило в закрытом режиме. Замора никак не прокомментировал решение суда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В деле задержанного ФСБ экс-директора ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области», подведомственного Главному управлению юстиции правительства региона, Дмитрия Заморы, до недавнего времени обвиняемого лишь в злоупотреблении должностными полномочиями, вскрылись эпизоды многомиллионных взяток. Как рассказал URA.RU 23 ноября источник в силовых структурах, вскоре ему будет предъявлено обвинение. «Предварительно, Замора получал взятки от предпринимателей, которые сдавали помещения в аренду. В этих помещениях должны были размещаться участки мировых судей. За отдельную плату Замора заключал с коммерсантами договоры аренды по завышенной стоимости, то есть учреждение было вынуждено переплачивать огромные суммы за съем помещений. Общая сумма взяток составила более 20 млн рублей», — рассказал источник. По данным агентства, у следствия есть основания считать, что Замора причастен, как минимум, к двум эпизодам получения взяток от коммерсантов. Это подтверждается показаниями самих бизнесменов. Однако, следствие находится на начальном этапе. Возможно, будут и другие эпизоды. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались. Замора был задержан 9 ноября сотрудниками УФСБ по региону по обвинениям в злоупотреблении должностными полномочиями. Своей вины он не признал. 23 ноября областной суд отправил его в СИЗО почти на два месяца. Заседание проходило в закрытом режиме. Замора никак не прокомментировал решение суда.