22 ноября 2023

В деле задержанного ФСБ экс-директора структуры челябинского правительства появились эпизоды взяток

Экс-главу структуры челябинского правительства Замору подозревают в коррупции
© Служба новостей «URA.RU»
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Апелляция на меру пересечения Дмитрию Заморе, Челябинский областной суд
Помимо должностного преступления Дмитрию Заморе вменяют коррупционное Фото:

В деле задержанного ФСБ экс-директора ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области», подведомственного Главному управлению юстиции правительства региона, Дмитрия Заморы, до недавнего времени обвиняемого лишь в злоупотреблении должностными полномочиями, вскрылись эпизоды многомиллионных взяток. Как рассказал URA.RU 23 ноября источник в силовых структурах, вскоре ему будет предъявлено обвинение.

«Предварительно, Замора получал взятки от предпринимателей, которые сдавали помещения в аренду. В этих помещениях должны были размещаться участки мировых судей. За отдельную плату Замора заключал с коммерсантами договоры аренды по завышенной стоимости, то есть учреждение было вынуждено переплачивать огромные суммы за съем помещений. Общая сумма взяток составила более 20 млн рублей», — рассказал источник.

По данным агентства, у следствия есть основания считать, что Замора причастен, как минимум, к двум эпизодам получения взяток от коммерсантов. Это подтверждается показаниями самих бизнесменов. Однако, следствие находится на начальном этапе. Возможно, будут и другие эпизоды.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.

Замора был задержан 9 ноября сотрудниками УФСБ по региону по обвинениям в злоупотреблении должностными полномочиями. Своей вины он не признал. 23 ноября областной суд отправил его в СИЗО почти на два месяца. Заседание проходило в закрытом режиме. Замора никак не прокомментировал решение суда.

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В деле задержанного ФСБ экс-директора ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области», подведомственного Главному управлению юстиции правительства региона, Дмитрия Заморы, до недавнего времени обвиняемого лишь в злоупотреблении должностными полномочиями, вскрылись эпизоды многомиллионных взяток. Как рассказал URA.RU 23 ноября источник в силовых структурах, вскоре ему будет предъявлено обвинение. «Предварительно, Замора получал взятки от предпринимателей, которые сдавали помещения в аренду. В этих помещениях должны были размещаться участки мировых судей. За отдельную плату Замора заключал с коммерсантами договоры аренды по завышенной стоимости, то есть учреждение было вынуждено переплачивать огромные суммы за съем помещений. Общая сумма взяток составила более 20 млн рублей», — рассказал источник. По данным агентства, у следствия есть основания считать, что Замора причастен, как минимум, к двум эпизодам получения взяток от коммерсантов. Это подтверждается показаниями самих бизнесменов. Однако, следствие находится на начальном этапе. Возможно, будут и другие эпизоды. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались. Замора был задержан 9 ноября сотрудниками УФСБ по региону по обвинениям в злоупотреблении должностными полномочиями. Своей вины он не признал. 23 ноября областной суд отправил его в СИЗО почти на два месяца. Заседание проходило в закрытом режиме. Замора никак не прокомментировал решение суда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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