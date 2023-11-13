Силовики задержали экс-директора структуры челябинского правительства

Силовики задержали Дмитрия Замору по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Силовики задержали экс-директора ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области», подведомственного Главному управлению юстиции правительства региона, Дмитрия Замору. Ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Центрального райсуда Челябинска, Заморе избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

«Суд постановил в ходатайстве следствия об избрании Заморе меры пресечения в виде заключения под стражу отказать. Избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца, то есть до 9 января 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

По данным сервиса СБИС, Замора руководил структурой с ноября 2020 года. Как минимум за неделю до задержания он был уволен. Его место в качестве врио занял Геннадий Литвиненко. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ юстиции региона. На момент публикации ответа не последовало.

Ранее в «Центре обслуживания мировых судей региона» уже проходили оперативно-следственные мероприятия. Тогда был задержан главный инженер учреждения Евгений Кузнецов. Его обвинили в получении и даче взяток. По версии следствия, за деньги он помогал представителям коммерческих организаций получать выгодные контракты, принимал по факту не выполненные работы. Сейчас он находится в СИЗО. Его адвокаты пытаются вытащить его из-за решетки. Однако первая попытка не увенчалась успехом.