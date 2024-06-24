МИД РФ пообещал ответ США и союзникам за атаку на Севастополь

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ATACMS. Stock, ATACMS,  stock
ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS Фото:

МИД России выразил уверенность в причастности США к удару по Севастополю, обвинив Вашингтон в создании и поддержке неонацистского режима в Киеве. В министерстве заявили, что Штаты ответят за содеянное.

«Причастность США к этому зловещему преступлению никаких сомнений не вызывает. Вашингтон и его сателлиты создали и воспитали неонацистский режим в Киеве, активно пестуют и поддерживают своих украинских марионеток», — заявили в министерстве. Отмечается, что США ведут войну против России через руки Украины, побуждая к актам международного терроризма. МИД РФ также подчеркнул, что ответ на удар по Севастополю последует.

В ведомстве осудили использование кассетных боеприпасов. ВСУ атаковали Севастополь пятью дальнобойными ракетами ATACMS с кассетным частями. Были сбиты четыре из них, однако последняя отклонилась от курса и разорвалась над пляжем с отдыхающими. Российская сторона заявила, что к удару причастны США.

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МИД России выразил уверенность в причастности США к удару по Севастополю, обвинив Вашингтон в создании и поддержке неонацистского режима в Киеве. В министерстве заявили, что Штаты ответят за содеянное. «Причастность США к этому зловещему преступлению никаких сомнений не вызывает. Вашингтон и его сателлиты создали и воспитали неонацистский режим в Киеве, активно пестуют и поддерживают своих украинских марионеток», — заявили в министерстве. Отмечается, что США ведут войну против России через руки Украины, побуждая к актам международного терроризма. МИД РФ также подчеркнул, что ответ на удар по Севастополю последует. В ведомстве осудили использование кассетных боеприпасов. ВСУ атаковали Севастополь пятью дальнобойными ракетами ATACMS с кассетным частями. Были сбиты четыре из них, однако последняя отклонилась от курса и разорвалась над пляжем с отдыхающими. Российская сторона заявила, что к удару причастны США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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