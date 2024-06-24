МИД РФ пообещал ответ США и союзникам за атаку на Севастополь

24 июня 2024 в 16:13 Размер текста - 17 +

ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS Фото: U.S. Army МИД России выразил уверенность в причастности США к удару по Севастополю, обвинив Вашингтон в создании и поддержке неонацистского режима в Киеве. В министерстве заявили, что Штаты ответят за содеянное. «Причастность США к этому зловещему преступлению никаких сомнений не вызывает. Вашингтон и его сателлиты создали и воспитали неонацистский режим в Киеве, активно пестуют и поддерживают своих украинских марионеток», — заявили в министерстве. Отмечается, что США ведут войну против России через руки Украины, побуждая к актам международного терроризма. МИД РФ также подчеркнул, что ответ на удар по Севастополю последует. В ведомстве осудили использование кассетных боеприпасов. ВСУ атаковали Севастополь пятью дальнобойными ракетами ATACMS с кассетным частями. Были сбиты четыре из них, однако последняя отклонилась от курса и разорвалась над пляжем с отдыхающими. Российская сторона заявила, что к удару причастны США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

МИД России выразил уверенность в причастности США к удару по Севастополю, обвинив Вашингтон в создании и поддержке неонацистского режима в Киеве. В министерстве заявили, что Штаты ответят за содеянное. «Причастность США к этому зловещему преступлению никаких сомнений не вызывает. Вашингтон и его сателлиты создали и воспитали неонацистский режим в Киеве, активно пестуют и поддерживают своих украинских марионеток», — заявили в министерстве. Отмечается, что США ведут войну против России через руки Украины, побуждая к актам международного терроризма. МИД РФ также подчеркнул, что ответ на удар по Севастополю последует. В ведомстве осудили использование кассетных боеприпасов. ВСУ атаковали Севастополь пятью дальнобойными ракетами ATACMS с кассетным частями. Были сбиты четыре из них, однако последняя отклонилась от курса и разорвалась над пляжем с отдыхающими. Российская сторона заявила, что к удару причастны США.