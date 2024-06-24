Москва дополнительно выделила Челябинской области полмиллиарда рублей

Комитет заксобрания Челябинской области по бюджету и налогам 24 июня одобрил изменения в бюджет региона на текущий год и плановый период 2025 и 2026 годов. Как сообщает пресс-служба ЗСО, расходы областного бюджета вырастут более чем на 500 миллионов рублей.
«Внесение изменений в закон „Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов“ обусловлено необходимостью корректировки его параметров с учетом уточнения объема федеральных поступлений, а также отдельных направлений расходов. Федеральные деньги являются целевыми и будут направлены на конкретные расходы», — сообщили в пресс-службе заксобрания.
Так, на обеспечение медикаментами людей, больных гепатитом С, выделят 189,1 млн рублей. На модернизацию первичного звена здравоохранения и оборудование сосудистых центров — 182,5 млн рублей. На выплаты педагогам за классное руководство в школах и колледжах направят 150,2 млн рублей. 23,1 млн рублей предусмотрены на соцвыплаты на приобретение жилья вынужденным переселенцам из Херсона и Херсонской области.
За счет перераспределения дополнительные средства направят на социально-значимые расходы. Речь идет о соцподдержке участников СВО и их семей, о ремонте дорог, капремонте в больницах и поликлиниках, поддержку аграриев и благоустройстве парков в городах и районах области. Депутаты заксобрания рассмотрят обновленный закон о бюджете региона 27 июня.
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