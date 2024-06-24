24 июня 2024

Дания отказалась готовить украинских пилотов для F-16

© Служба новостей «URA.RU»
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Дания может помогать готовить пилотов ВСУ к полетам на F-16, но в других странах
Дания может помогать готовить пилотов ВСУ к полетам на F-16, но в других странах Фото:

После 2024 года Дания прекратит обучение летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) полетам на истребителях F-16. Они смогут помогать в этом вопросе, но уже в других странах, заявил министр обороны страны Троэлс Лунд Поульсен.

«Мы не можем продолжать обучение украинских пилотов после 2024 года. … Сегодня украинские пилоты также обучаются в Румынии, но пока не принято решение о том, как Дания будет там помогать», — цитирует слова Поульсена агентство Ritzaus.

Четыре страны Европы намерены этим летом поставить на Украину 60 американских истребителей F-16. Главными поставщиками станут Бельгия, Норвегия, Дания и Нидерланды, передает RT. Тем не менее, сами ВСУ посоветовали населению не ждать быстрого эффекта от этих самолетов. Связано это с тем, что они будут поступать на Украину постепенно, а для эффективного выполнения задач их нужно много, также добавляет RT.

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После 2024 года Дания прекратит обучение летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) полетам на истребителях F-16. Они смогут помогать в этом вопросе, но уже в других странах, заявил министр обороны страны Троэлс Лунд Поульсен. «Мы не можем продолжать обучение украинских пилотов после 2024 года. … Сегодня украинские пилоты также обучаются в Румынии, но пока не принято решение о том, как Дания будет там помогать», — цитирует слова Поульсена агентство Ritzaus. Четыре страны Европы намерены этим летом поставить на Украину 60 американских истребителей F-16. Главными поставщиками станут Бельгия, Норвегия, Дания и Нидерланды, передает RT. Тем не менее, сами ВСУ посоветовали населению не ждать быстрого эффекта от этих самолетов. Связано это с тем, что они будут поступать на Украину постепенно, а для эффективного выполнения задач их нужно много, также добавляет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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