Дания отказалась готовить украинских пилотов для F-16

После 2024 года Дания прекратит обучение летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) полетам на истребителях F-16. Они смогут помогать в этом вопросе, но уже в других странах, заявил министр обороны страны Троэлс Лунд Поульсен.
«Мы не можем продолжать обучение украинских пилотов после 2024 года. … Сегодня украинские пилоты также обучаются в Румынии, но пока не принято решение о том, как Дания будет там помогать», — цитирует слова Поульсена агентство Ritzaus.
Четыре страны Европы намерены этим летом поставить на Украину 60 американских истребителей F-16. Главными поставщиками станут Бельгия, Норвегия, Дания и Нидерланды, передает RT. Тем не менее, сами ВСУ посоветовали населению не ждать быстрого эффекта от этих самолетов. Связано это с тем, что они будут поступать на Украину постепенно, а для эффективного выполнения задач их нужно много, также добавляет RT.
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