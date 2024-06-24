В РФ только три аэропорта откроют Duty free с алкоголем на внутренних вылетах

Магазины Duty free c алкоголем появятся только в стерильных зонах Шереметьево, Внуково и Домодедово. В остальных аэропортах страны невозможно установить такие точки из-за недостаточного пространства, считают сами магазины.
«Магазины duty free c алкоголем в зонах внутренних рейсов появятся только в Шереметьево, Внуково и Домодедово. Такие данные получил Минпромторг от представителей отрасли — именно сами магазины беспошлинной торговли высказались о невозможности установить на площадях авиагаваней такие точки», — выяснили «Известия».
Минфин предлагает до 30 июня 2026 года оставить возможность Duty free продавать спиртное в зоне прилета всех аэропортов. Инициативу поддержали в Минпромторге, Минэкономразвития и Минтранс.
В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается разрешить продажу алкогольных напитков в магазинах Duty Free на внутренних авиарейсах. Отмечается, что владельцы магазинов беспошлинной торговли и аэропортов понесли убытки в период распространения коронавируса, а также из-за западных санкций.
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