24 июня 2024

В РФ только три аэропорта откроют Duty free с алкоголем на внутренних вылетах

© Служба новостей «URA.RU»
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Duty free до 30 июня 2026 смогут продавать спиртное в зоне прилета всех аэропортов
Duty free до 30 июня 2026 смогут продавать спиртное в зоне прилета всех аэропортов Фото:

Магазины Duty free c алкоголем появятся только в стерильных зонах Шереметьево, Внуково и Домодедово. В остальных аэропортах страны невозможно установить такие точки из-за недостаточного пространства, считают сами магазины.

«Магазины duty free c алкоголем в зонах внутренних рейсов появятся только в Шереметьево, Внуково и Домодедово. Такие данные получил Минпромторг от представителей отрасли — именно сами магазины беспошлинной торговли высказались о невозможности установить на площадях авиагаваней такие точки», — выяснили «Известия».

Минфин предлагает до 30 июня 2026 года оставить возможность Duty free продавать спиртное в зоне прилета всех аэропортов. Инициативу поддержали в Минпромторге, Минэкономразвития и Минтранс.

В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается разрешить продажу алкогольных напитков в магазинах Duty Free на внутренних авиарейсах. Отмечается, что владельцы магазинов беспошлинной торговли и аэропортов понесли убытки в период распространения коронавируса, а также из-за западных санкций.

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Магазины Duty free c алкоголем появятся только в стерильных зонах Шереметьево, Внуково и Домодедово. В остальных аэропортах страны невозможно установить такие точки из-за недостаточного пространства, считают сами магазины. «Магазины duty free c алкоголем в зонах внутренних рейсов появятся только в Шереметьево, Внуково и Домодедово. Такие данные получил Минпромторг от представителей отрасли — именно сами магазины беспошлинной торговли высказались о невозможности установить на площадях авиагаваней такие точки», — выяснили «Известия». Минфин предлагает до 30 июня 2026 года оставить возможность Duty free продавать спиртное в зоне прилета всех аэропортов. Инициативу поддержали в Минпромторге, Минэкономразвития и Минтранс. В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается разрешить продажу алкогольных напитков в магазинах Duty Free на внутренних авиарейсах. Отмечается, что владельцы магазинов беспошлинной торговли и аэропортов понесли убытки в период распространения коронавируса, а также из-за западных санкций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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