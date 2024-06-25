В главном парке Екатеринбурга появится кинотеатр под открытым небом, попадут не все

В Екатеринбурге в парке Маяковского с 27 июня откроется летний кинотеатр

25 июня 2024 в 16:01 Размер текста - 17 +

Показы в Летнем театре будут бесплатными Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге Летний театр в парке Маяковского превратят в кинотеатр под открытым небом. Показы будут бесплатные — с 27 июня по 29 августа, но есть два условия — их URA.RU назвали представители платформы. «Для посещения летнего кинотеатра необходима предварительная регистрация на сайте мероприятия и наличие действующей подписки на онлайн-кинотеатр KION. Если подписки нет, ее можно оформить бесплатно на месяц на входе в Летний театр перед показом», — рассказали в пресс-службе KION. В кинотеатре будут показывать фильмы и сериалы. Представители площадки публикуют расписание: 27 июня — фильм «Далекие близкие» с актерами Евгением Сытым, Филиппом Авдеевым, Екатериной Агеевой, Еленой Яковлевой, Ириной Пеговой и Кириллом Кяро;

10 июля — первые серии сериала «Убойный отпуск» с Александром Робаком, Анной Михалковой и Любовью Аксеновой. В сюжет — семейная пара, чей брат рушится, а дочь отправляет их на годовщину в пятизвездочный турецкий отель;

21 июля — мультфильм «Кентервильское привидение»;

9 августа — первые серии «Она такая классная» со Львом Зулькарнаевым и Денисом Прытко в главных ролях. История экспресс-взросления троих друзей и мальчика Лени с расстройством аутистического спектра, которые вместе едут в Санкт-Петербург;

17 августа — драма «Феррари» — об основателе легендарного бренда с Адамом Драйвером и Пенелопой Крус в главных ролях;

18 августа — картина «Нина» от режиссера «Питер FM» Оксаны Бычковой с Юлией Пересильд, Евгением Цыгановым и Кириллом Кяро в главных ролях;

25 августа — экшн-фильм «Мира» о будущем, в котором отец-космонавт пытается спасти дочь на Земле от метеоритного дождя. В главных ролях — Анатолий Белый, Вероника Устимова, Дарьей Мороз, Максим Лагашкин.

29 августа — документальный фильм «Нелюбимка» про путь музыканта Niletto. В прошлом году кинотеатры на свежем воздухе работали в парках имени Маяковского и «Уралмаш». Смотреть кино бесплатно можно было до 20 августа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге Летний театр в парке Маяковского превратят в кинотеатр под открытым небом. Показы будут бесплатные — с 27 июня по 29 августа, но есть два условия — их URA.RU назвали представители платформы. «Для посещения летнего кинотеатра необходима предварительная регистрация на сайте мероприятия и наличие действующей подписки на онлайн-кинотеатр KION. Если подписки нет, ее можно оформить бесплатно на месяц на входе в Летний театр перед показом», — рассказали в пресс-службе KION. В кинотеатре будут показывать фильмы и сериалы. Представители площадки публикуют расписание: В прошлом году кинотеатры на свежем воздухе работали в парках имени Маяковского и «Уралмаш». Смотреть кино бесплатно можно было до 20 августа.