МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест двух высокопоставленных российских официальных лиц — Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. Об этом сообщила пресс-служба МУС.
«24 июня 2024 года Вторая Палата предварительного производства Международного уголовного суда <...> выдала ордера на арест двух лиц, г-на Сергея Кужугетовича Шойгу и г-на Валерия Васильевича Герасимова», — сообщили представители МУС. Ордера на арест были выданы в контексте расследования ситуации на Украине и предполагаемых международных преступлений, которые, как утверждается, совершены с октября 2022 года по март 2023 года. По словам обвинения, Шойгу и Герасимов несут ответственность за ракетные удары, нанесенные ВС РФ по электроэнергетической инфраструктуре страны.
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