Совбез назвал ордер на арест Шойгу частью гибридной войны против РФ

25 июня 2024 в 16:29 Размер текста - 17 +

Решение МУС по аресту Шойгу является ничтожным, заявили в Совбезе РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Выданный Международным уголовным судом ордер на арест секретаря Совбеза Сергея Шойгу (бывшего министра обороны РФ) является частью гибридной войны Запада против России. Об этом заявили в Совете безопасности, комментируя сегодняшнее решение МУС. Там также отметили, что решение МУС по ордеру на арест Шойгу является ничтожным, передает ТАСС. Ранее МУС выдал ордера на арест начальника Генштаба Валерия Герасимова и экс-министра обороны Сергея Шойгу. Причиной названа ситуация на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выданный Международным уголовным судом ордер на арест секретаря Совбеза Сергея Шойгу (бывшего министра обороны РФ) является частью гибридной войны Запада против России. Об этом заявили в Совете безопасности, комментируя сегодняшнее решение МУС. Там также отметили, что решение МУС по ордеру на арест Шойгу является ничтожным, передает ТАСС. Ранее МУС выдал ордера на арест начальника Генштаба Валерия Герасимова и экс-министра обороны Сергея Шойгу. Причиной названа ситуация на Украине.