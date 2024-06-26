В ДТП с фурой под Курганом в месте, где ремонтируют дорогу, погибла женщина

В автоаварии у поселка Лебяжье под Курганом погибла пассажирка. По словам читателя URA.RU, знакомого с деталями произошедшего, ДТП с участием большегруза случилось вечером 26 июня в месте, где ремонтируют дорогу.
«ДТП произошло вблизи поселка Лебяжье, там ремонтируют дорогу, стоят светофоры. Легковушка остановилась на красный свет, сзади в нее влетела фура. В автомобиле находились трое, двое из них — мать и девочка. Женщина погибла», — пояснил собеседник информационного агентства
Ребенка в тяжелом состоянии доставили в курганскую больницу. Редакция URA.RU запросила комментарий в Госавтоинспекции региона. Ответ ожидается.
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