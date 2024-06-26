26 июня 2024

В ДТП с фурой под Курганом в месте, где ремонтируют дорогу, погибла женщина

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В машине в момент аварии нахоились трое
В машине в момент аварии нахоились трое Фото:

В автоаварии у поселка Лебяжье под Курганом погибла пассажирка. По словам читателя URA.RU, знакомого с деталями произошедшего, ДТП с участием большегруза случилось  вечером 26 июня в месте, где ремонтируют дорогу.

«ДТП произошло вблизи поселка Лебяжье, там ремонтируют дорогу, стоят светофоры. Легковушка остановилась на красный свет, сзади в нее влетела фура. В автомобиле находились трое, двое из них — мать и девочка. Женщина погибла», — пояснил собеседник информационного агентства

Ребенка в тяжелом состоянии доставили в курганскую больницу. Редакция URA.RU запросила комментарий в Госавтоинспекции региона. Ответ ожидается.

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В автоаварии у поселка Лебяжье под Курганом погибла пассажирка. По словам читателя URA.RU, знакомого с деталями произошедшего, ДТП с участием большегруза случилось  вечером 26 июня в месте, где ремонтируют дорогу. «ДТП произошло вблизи поселка Лебяжье, там ремонтируют дорогу, стоят светофоры. Легковушка остановилась на красный свет, сзади в нее влетела фура. В автомобиле находились трое, двое из них — мать и девочка. Женщина погибла», — пояснил собеседник информационного агентства Ребенка в тяжелом состоянии доставили в курганскую больницу. Редакция URA.RU запросила комментарий в Госавтоинспекции региона. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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