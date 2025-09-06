Россиян предупредили о начале магнитной бури на Земле из-за активности Солнца

На Земле началась слабая магнитная буря уровня G1, вызванная повышенной активностью Солнца. Причиной геомагнитных возмущений стали очередная корональная дыра и прилет выброса плазмы от недавних вспышек на светиле. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии РАН.
«На Земле началась слабая магнитная буря уровня G1. Событие происходит на фоне повышенной геомагнитной активности, начавшей расти еще утром в результате действия очередной ожидавшейся корональной дыры, а также в результате менее ожидавшегося прилета небольшого выброса плазмы от пары слабых вспышек 4 сентября», — сообщает Лаборатория солнечной астрономии РАН в своем telegram-канале.
Специалисты отмечают, что из-за бури в ближайшие часы повысится вероятность полярных сияний, в основном на северо-западе России: в Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Карелии, Мурманске и Архангельске. Однако увидеть их невооруженным глазом будет сложно, скорее всего, потребуется использовать фототехнику в ночном режиме.
По прогнозам, геомагнитный фон останется повышенным в течение субботы и воскресенья, с возможными локальными усилениями. При этом событие считается слабым и не должно оказать влияния на работу космических аппаратов и энергетических систем. Ожидается, что к утру понедельника магнитосфера вернется в спокойное состояние.
В начале сентября 2025 года Земля уже сталкивалась с более мощной магнитной бурей, достигавшей уровня G3 из-за сильного выброса солнечной плазмы, что приводило к перебоям в работе энергосистем и навигации. Тогда специалисты отмечали, что воздействие на магнитосферу началось после прохождения плазменного облака 1 сентября. Текущая буря отличается меньшей интенсивностью и не должна вызвать значимых сбоев.
