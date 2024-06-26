Новый мэр Тюмени Максим Афанасьев предложил разделить зоны ответственности

27 июня 2024 в 11:49 Размер текста - 17 +

Главное в решении общегородских задач — это умение мобилизовываться, считает Максим Афанасьев Фото: Денис Моргунов © URA.RU Новый глава Тюмени Максим Афанасьев обратился с речью к депутатам сразу же после выборного голосования. Как сообщил Максим Афанасьев на заседании тюменской городской думы, главное в его новой работе — это умение мобилизовываться в решении городских задач. «Мы живем в историческую эпоху, когда страна переживает нечто важное, чего не было ранее. И осознавая это, мы должны сейчас работать также отважно, как защищают нашу линию фронта россияне и наши земляки. И я считаю, что это хороший такой посыл для нас для всех мобилизоваться и чувствовать свою зону ответственности на каждом участке для решения общегородских задач. И я надеюсь, что депутаты поддержат мою инициативу разделить зоны ответственности и начать курировать каждый свое направление», — сказал новый глава Тюмени Максим Афанасьев. В выборах на пост главы Тюмени приняли участие четыре кандидата: глава города Тобольска Максим Афанасьев, экс-депутат гордумы Динар Абукин, координатор городского отделения ЛДПР Максим Долматов, заместитель начальника ГУСа Алексей Майер. За Максима Афанасьева проголосовал 31 депутат из 32. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый глава Тюмени Максим Афанасьев обратился с речью к депутатам сразу же после выборного голосования. Как сообщил Максим Афанасьев на заседании тюменской городской думы, главное в его новой работе — это умение мобилизовываться в решении городских задач. «Мы живем в историческую эпоху, когда страна переживает нечто важное, чего не было ранее. И осознавая это, мы должны сейчас работать также отважно, как защищают нашу линию фронта россияне и наши земляки. И я считаю, что это хороший такой посыл для нас для всех мобилизоваться и чувствовать свою зону ответственности на каждом участке для решения общегородских задач. И я надеюсь, что депутаты поддержат мою инициативу разделить зоны ответственности и начать курировать каждый свое направление», — сказал новый глава Тюмени Максим Афанасьев. В выборах на пост главы Тюмени приняли участие четыре кандидата: глава города Тобольска Максим Афанасьев, экс-депутат гордумы Динар Абукин, координатор городского отделения ЛДПР Максим Долматов, заместитель начальника ГУСа Алексей Майер. За Максима Афанасьева проголосовал 31 депутат из 32.