Врач назвала десерт, который спасет от рака

Диетолог Плотникова: чурчхела помогает в профилактике рака

27 июня 2024 в 16:42 Размер текста - 17 +

Чурчхела содержит много витаминов и различных полезных элементов, поделилась диетолог Кристина Плотникова Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Чурчхела содержит большое количество витаминов, макро- и микроэлементов, необходимых для профилактики рака. Об этом рассказала диетолог Кристина Плотникова. В классический рецепт чурчхелы входят орехи и виноградный сок. По словам эксперта, в этом десерте содержатся витамины группы В, витамины А, РР, калий, кальций, магний, фосфор, железо, йод, селен и цинк. «Орехи содержат большое количество белка, полезных жиров и аминокислоты. Виноградный сок, в свою очередь, является источником антиоксидантов, необходимых для работы сердечно-сосудистой системы и профилактики рака», — сообщила «Ленте.ру» Кристина Плотникова. Кроме того, чурчхела дает заряд энергии и ощущение сытости, а также полезна для зрения и работы мозга. Но не стоит забывать, что это высококалорийный десерт, отметила специалист. Диабетики должны есть чурчхелу с осторожностью, а людям с проблемами желудочно-кишечного тракта из-за большого содержания орехов стоит ограничить количество этого десерта в рационе. Также Плотникова добавила, что покупать чурчхелу нужно в проверенных местах. Некоторые недобросовестные производители не соблюдают санитарные нормы или условия хранения и добавляют сахар в сок. Ранее URA.RU сообщало, что употребление шашлыка в больших количествах способно вызвать рак. В процессе приготовления этого блюда образуются канцерогены, которые могут встраиваться в структуру ДНК, рассказала врач-онколог Марина Шорина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чурчхела содержит большое количество витаминов, макро- и микроэлементов, необходимых для профилактики рака. Об этом рассказала диетолог Кристина Плотникова. В классический рецепт чурчхелы входят орехи и виноградный сок. По словам эксперта, в этом десерте содержатся витамины группы В, витамины А, РР, калий, кальций, магний, фосфор, железо, йод, селен и цинк. «Орехи содержат большое количество белка, полезных жиров и аминокислоты. Виноградный сок, в свою очередь, является источником антиоксидантов, необходимых для работы сердечно-сосудистой системы и профилактики рака», — сообщила «Ленте.ру» Кристина Плотникова. Кроме того, чурчхела дает заряд энергии и ощущение сытости, а также полезна для зрения и работы мозга. Но не стоит забывать, что это высококалорийный десерт, отметила специалист. Диабетики должны есть чурчхелу с осторожностью, а людям с проблемами желудочно-кишечного тракта из-за большого содержания орехов стоит ограничить количество этого десерта в рационе. Также Плотникова добавила, что покупать чурчхелу нужно в проверенных местах. Некоторые недобросовестные производители не соблюдают санитарные нормы или условия хранения и добавляют сахар в сок. Ранее URA.RU сообщало, что употребление шашлыка в больших количествах способно вызвать рак. В процессе приготовления этого блюда образуются канцерогены, которые могут встраиваться в структуру ДНК, рассказала врач-онколог Марина Шорина.